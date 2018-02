La ordenanza local de Tráfico de Ribeira regulará el aparcamiento en zonas azules y tipo express

La corporación municipal ribeirense dio ayer, en el transcurso del pleno ordinario, luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza municipal de Tráfico para regular el aparcamiento en zonas azules y express que, pese a estar delimitadas físicamente, hasta ahora no estaban contempladas, por lo que se abre un periodo de exposición pública para formular alegaciones o sugerencias. En dicho documento se contemplan espacios que ya están reservados hace años para ese tipo de estacionamientos limitados, como los de nueva creación, con la finalidad de proporcionales la cobertura legal necesaria y poder denunciar llegado el caso. Los cambios acordados se hacen necesarios también para poder llevar a cabo el control mediante el nuevo sistema de cámaras en el vehículo policial, que ayer fue llevado para que les sean instaladas.

De esta manera, respecto a la novedad de las zonas express, que tienen como límite máximo el estacionamiento durante 15 minutos, se contemplan el margen derecho de la Avenida do Malecón, entre la rotonda de la estación de autobuses y el cruce con Rosalía de Castro, pero sólo los sábados de 8.00 a 14.00 horas; las habilitadas en las calles Canarias, Galicia y Alcalde Fernández Bermúdez y la Praza de Compostela, que funcionarán los días laborables de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas (excepto los festivos y tardes de los sábados), y en las calles Norte y do Vilar (Palmeira) y Porto y Torreiro (Corrubedo). En las zonas azules, con un tiempo límite de 90 minutos, figuran las calles Mariño de Rivera, en su tramo comprendido entre Miguel Rodríguez Bautista y la Praza do Concello, y Rosalía de Castro desde Alcalde Bermúdez a la Praza do Concello (Zona A); la Avenida do Malecón, en el margen derecho del tramo entre las rotondas de Amas de Casa y de la estación de autobuses, y la Praza dos Mariñeiros, entre la delegación de Pesca y el apeadero de buses (Zona B); y en Corrubedo se incluyen las calles Porto, Torreiro, Eirexa, Real, Fonte y Delicias (Zona C). Algunas de esas zonas en el casco urbano desaparecerán como consecuencia de la peatonalización o reordenación de algunas calles.

En cuanto a medidas cautelares se fija que cuando un vehículo estacionado en zona azul o express permanezca más de tres horas en el mismo lugar, los policías locales podrán inmovilizarlo allí o retirarlo y trasladarlo al depósito municipal, hasta lograr la identificación del conductor. “Neste caso, será requisito previo para o levantamento da inmovilización e/ou devolución do vehículo, aboar as taxas orixinadas segundo a ordenanza fiscal correspondente”, precisa el documento aprobado inicialmente. En cuanto a las sanciones, como consecuencia de las infracciones por exceder los tiempos límites para cada zona, serán de 100 euros, en caso de que sean leves, de 200 euros si son graves, mientras que las muy graves acarrearán una multa de 500 euros.