A POBRA - El padre de Diana Quer comparece más de 3 horas ante la juez que se interesó por la hermana

Poco a poco van trascendiendo algunas novedades respecto al caso de la desaparición en A Pobra de la madrileña Diana María Quer López-Penil, de 18 años. Los principales esfuerzos de los investigadores se centran en conocer lo que le ocurrió la madrugada del 22 de agosto a la joven y determinar el lugar en el que se encuentra. Pese a ello, hay aspectos que no pasan desapercibidos para otras instancias, como el Juzgado Número 2 de Riveira, que citó a la hermana pequeña de, Valeria Quer, que no lo está pasando nada bien, aunque a veces pueda aparentar lo contrario. El objetivo es el de entrevistarse con ella y someterla a un examen por parte de la forense para conocer su situación cuanto antes. Esa medida se adopta después de que la doctora que la atendió hace algunos días en el hospital comarcal emitió, tras tener conocimiento de su vinculación con la adolescente desaparecida, una ampliación de un informe médico pues su cuadro médico le pareció lo suficientemente preocupante como para que los jueces se interesasen por su caso.

Estaba previsto que Valeria Quer acudiera ayer a los juzgados, pero no lo hizo por estar convaleciente. Su padre, Juan Carlos Quer, se refirió a esto último al indicar que en la tarde del lunes su hija menor “simplemente tuvo un ataque de ansiedad y fue atendida en el hospital y ahora está descansando y está tranquila”, pero no dijo nada respecto al episodio referido por la médico. Añadió que en el ámbito de la investigación, la juez está preocupada, quiere protegerla y tomarle testimonio y ver el entorno en el que está la niña en este momento”. Finalmente fue su padre el que acudió poco después de las doce y media del mediodía de ayer a los juzgados en lugar de su hija de 16 años. Entró en el despacho de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Riveira, en donde compareció durante casi tres y media horas ante la juez, su secretaria y la fiscal.

Pese a que no ha trascendido demasiado del contenido de ese encuentro en torno a la situación de Valeria Quer, la duración del mismo hace pensar que no fue una cuestión baladí y que todos ellos están altamente preocupados por esa menor de edad. Momentos antes de esa comparecencia, el padre dijo que su hija está haciendo lo mismo que haría cualquier joven, “tratando de ayudar por todos los medios, implicándose a través de las redes sociales y haciendo todo lo que puede. Pero también tiene momentos de bajón emocional, porque el día a día empieza a desgastar”. Juan Carlos Quer agregó que ahora está tranquila “y la idea es que esté muy arropada por familiares y emocionalmente y se le de un entorno estable y sereno”, precisó.

Por otro lado, el padre de Diana y Valeria -la madre no compareció ayer ante los medios por no sentirse en condiciones- manifestó que prefería mantener la discreción ante ciertas informaciones publicadas con referencias a que hubo comunicaciones por teléfono de su hija desaparecida posteriores al mensaje de whatsapp a un amigo indicándole “me estoy acojonando”, al llamarle un individuo, e incluso de que la vieron a primerísima hora de la mañana del lunes en que se le perdió de vista, debido a que no lo conoce por fuentes oficiales. Lo mismo dijo respecto a la posibilidad de que Diana haya regresado a casa y volver a la fiesta, algo que está investigando la Guardia Civil. Conformó lo que, de algún modo, ya se apuntaba estos días y es que de las cuatro líneas que se estaban siguiendo en la investigación han quedado descartadas la de que su hija quisiera quitarse la vida y la del secuestro con rescate.

En este sentido, se refirió a que siguen teniendo peso la de una marcha voluntaria y la retención contra su voluntad, “sin que se pueda precisar más allá de esos datos”. Respecto a esta última, y contrariamente a lo que comunicó el alcalde pobrense de que la Guardia Civil le había indicado que estaba descartada la posible implicación del individuo de 35 años, alto, de tez morena y con un tatuaje en el hombro, Juan Carlos Quer indicó que no tiene conocimiento oficial de ello y parece que los investigadores tampoco han abandonado esa opción, por lo que siguen recogiendo testimonios. También dijo que se están produciendo avances por parte de expertos con el geolocalizador y repetidores de las antenas de telefonía, y el visionado de matrículas de vehículos a través de las imágenes de las cámaras de los accesos al municipio, pues precisó que la cobertura en el propio casco urbano es bastante pobre.