La UCO aporta ante el juez intructor del crimen de Diana Quer pruebas sobre otro posible acoso de "O Chiclé"

Una de las dos salas de vistas de los juzgados ribeirenses acogió esta mañana una comparecencia de responsables de la Unidad Central Operativas (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid y también de Juan Carlos Quer, padre de la joven madrileña desaparecida en agosto de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado sumergido en un aljibe de la antigua fábrica de gaseosas "La Pitusa" en el lugar de Somoza, en la parroquia rianxeira de Asados. En esta vista, que estuvo presidida por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira Félix Isaac Alonso Peláez, los investigadores de la referida unidad de la Benemérita dieron cuenta de otro episodio previo en Boiro de un posible acoso y amenazas a dos jóvenes en la jornada del pasado 23 de diciembre, un par de días antes que otra joven denunciase un intento de secuestro y que resultó crucial para la detención de "O Chiclé".

Esa vista también contó con la presencia de los abogados del investigado (José Enrique Abuñin Gey, alias "O Chiclé") por la desaparición y muerte de Diana Quer, Fernanda Álvarez, y de la acusación particular ejercida por la familia Quer, Ricardo Pérez Lama, así como la representante del Ministerio Fiscal. A su salida de los juzgados, sólo efectuó declaraciones Juan Carlos Quer, simplemente para solicitar la máxima seriedad y rigor informativo a los medios de comunicación, "para que le procedimiento del juicio de mi hija Diana se pueda hacer con serenidad, que no se haga en paralelo un juicio en la opinión pública". Añadió que él no hará directamente declaración alguna en este procedimiento, sino que lo hará a través de su representación letrada, "que es quien debe hablar en la causa como acusación particular para la defensa del legítimo derecho de mi hija a la justicia que se determine por su señoría, sin más". En un primer momento se llegó a apuntar la posibilidad de que Enrique Abuín estuviera dentro de los juzgar

Por su parte, Pérez Lama indicó que lo que fueron a hacer los responsables de la UCO fue "ratificar, como no puede ser de otra manera, sus atestados". Agregó que la investigaciones realizadas por la Guardia Civil son "muy exhaustivas y, realmente, brillantes". Y también indicó que Juan Carlos Quer acudió a exhibir una serie de informaciones, circunstancias y hechos que han puesto en su conocimiento "y nosotros, a su vez, ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial. Y ese efecto hemos venido hoy aquí". En relación a la posibilidad de que se aportasen nuevas pruebas, incluso sobre otro posible acoso o agresión por parte de Enrique Abuín, el abogado de la acusación particular indicó que "eso forma parte de la causa y, obviamente, no lo voy a poder revelar en estos momentos".