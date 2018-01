El padre de Diana Quer llamó a la madre del Chiclé tras verla llorar en televisión y le dijo que ella no tenía culpa

El padre de Diana Quer manifestó que cuando vio llorar en televisión a Margarita Gey, madre del rianxeiro José Enrique Abuín, alias "Chiclé", le saltaron las lágrimas y la llamó por teléfono para consolarla y decirle que ella no tenía ninguna culpa en lo que había hecho su hijo, y que ella tiene "todo mi perdón".Juan Carlos Quer también ha hablado esta mañana de la campaña en la plataforma change.org para la recogida de firmas para solicitar que no se derogue la prisión permanente revisable, que tanto él como su exmujer y madre de la malograda joven madrileña, Diana López-Pinel, decidieron apoyar desde hace una semana y que ahora cuenta con el impulso de ellos y de otras cuatro familias que han sufrido la muerte de sus hijos en manos de asesinos, y que ya supera las 450.000 firmas. También hizo un llamamiento par que se modifique el tratamiento de los desaparecidos. Respecto a la apreciación del exabogado del detenido, José Ramón Sierra, de que había notado signos de arrepentimiento en el Chiclé, el padre de Diana Quer manifestó que ese individuo tuvo 500 días para que si hubiera estado arrepentido lo hubiera demostrado, y agregó que el investigado por el crimen de su hija mayor no la metió en su coche "para llevarla a misa".