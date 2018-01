El padre de Diana Quer viaja a Galicia para reunirse con el letrado de la familia que ejerce la acusación particular

El padre de la malograda joven madrileña, Juan Carlos Quer Pinto, que ayer por la tarde le dio la última despedida a su hija junto a su exmujer, Diana López-Pinel, y su hija Valeria, así como resto de familiares y allegados, se desplazó hoy hasta Galicia para reunirse esta mañana en el despacho de Ferrol con Ricardo Pérez Lama, el abogado contratado por la familia para ejercer la acusación particular. Aunque por el momento no se sabe de lo que van a hablar, todo apunta a que será para que le facilite en persona toda la información sobre los últimos avances de la investigación sobre lo que le sucedió a su hija. En especial, el letrado le dará cuenta de los detalles de la inspección ocular realizada en la antigua fábrica de gaseosas "La Pitusa" - reconvertida en almacén de muebles de Maite Rial y actualmente en desuso- que se ubica en el lugar de -Somoza (Asados-Rianxo) en donde fueron hallados los restos mortales de la joven madrileña en estado de saponificación y sumergidos a ocho metros de profundidad en agua limpia de un aljibe de la propia instalación. Del mismo modo, podrían empezar a establecer la estrategia o líneas de la acusación particular contra el sospechoso de la muerte de Diana Quer. El padre manifestó que espera que la resolución judicial para el autor del crimen sea a la altura del crimen que cometió.