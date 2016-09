Padres bloquean el acceso de los alumnos a las aulas del colegio de Bandaseca

Los alumnos del colegio Salustiano Rey Eiras, en el lugar pobrense de Bandaseca, entraron ayer en sus aulas respecto con 10 minutos de retraso sobre el horario habitual. Ello se debió a la protesta de los padres en forma de cadena -finalmente no hubo sentada- para bloquear el acceso de los niños. Fue su manera de protestar ante la falta de respuesta oficial de la Consellería de Educación ante la situación en la que queda el centro tras la jubilación el 13 de septiembre de la tutora de 4ºA, que no fue sustituida, sucediendo algo semejante en otros colegios, como el Santa Irene, de Porto do Son. La concentración se repetirá a primera hora de esta mañana y no descartan improvisar algunas medidas más. A la una de la tarde tienen previsto acudir a la casa consistorial para hacer entrega en el registro del primer envío de firmas para reclamar el profesor que les falta y, según anuncian, no será el último que hagan. Y si el lunes siguen sin recibir una contestación convincente adoptarán otras medidas de presión.

La ANPA, cuya directiva se reunió ayer, hace un llamamiento para obtener todo el apoyo posible, pues recuerdan que son 375 niños matriculados y todos -padres, abuelos, tíos, primos, padrinos y demás familiares, e incluso los vecinos de barrio-, están involucrados en la defensa de una enseñanza pública y de calidad, y que lo que pretenden decirle al departamento autonómico que dirige Román Rodríguez es que sus hijos no están solos.