El parking express se extiende en Ribeira para tener rotación de plazas de estacionamiento

La implantación de las zonas de aparcamiento express, que empezó a instaurarse hace años, se sigue extendiendo en Ribeira, ya no sólo en el casco urbano, sino también en varias de sus parroquias. Lo que en principio tenía una presencia prácticamente testimonial, con dos zonas de dos plazas cada una en la Rúa de Galicia, concretamente en el extremo de la Praza de Compostela y en las inmediaciones de la Porta do Sol, en la actualidad ya se han reservado algunos más. En el centro de Santa Uxía se estableció uno en otra parte de la Rúa de Galicia, a la altura de la Farmacia de Calo, y otro en la Rúa Canarias, en las proximidades de la carpa municipal. El último en incorporarse fue el de la Rúa Rafael Dieste, que empezó a funcionar coincidiendo con la puesta en práctica del cambio de sentido de dicho vial.

En las parroquias, por el momento, tan sólo se tiene conocimiento de la señalización de un par de espacios de aparcamiento express en Palmeira, uno de los cuales se sitúa en uno de los márgenes de la Rúa do Vilar, en la carretera AC-305, a la altura de la ferretería. La pretensión del Ejecutivo local es seguir aumentando estos espacios de aparcamiento limitado a un tiempo máximo de diez minutos para realizar labores de entrega o recogida de mercancía. Por el momento, está decidida la implantación de otros dos en las inmediaciones del conservatorio profesional de música, y otro en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez -antigua Nove de Agosto-, a la altura del hotel Áncora, donde ya había una zona de carga y descarga marcada con líneas amarillas, y que desde hace días son azules. Otro parking express en parroquias se ubicará en Corrubedo, concretamente, en el entorno de la playa de A Robeiriña, pero no se descartan otros. El fin que se persigue con esta medida es lograr una alta rotación de vehículos en esas plazas de aparcamiento por tiempo limitado en zonas en las que hay una gran demanda de estacionamiento para realizar rápidas gestiones.