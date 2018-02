La peatonalización de Rosalía de Castro se agilizará al máximo

El Ejecutivo ribeirense tratará de agilizar al máximo la ejecución de la peatonalización de la Avenida de Rosalía de Castro, en el tramo que resta por realizarse, entre la Praza do Concello y la rotonda de la sirena, así como en la Rúa de Lugo. Así se le dio a conocer a la treintena de comerciantes y vecinos de esa zona que acudieron a última hora del martes a la llamada que se hizo desde la Administración local para mantener una charla en torno ese proyecto. Esta obra no supondrá el corte de la circulación de vehículos, pues habrá un carril central, y en el que se ampliará el ancho de las aceras, y habrá zonas de carga y descarga. Falta por decidirse si irá todo en una misma plataforma.

Esta reunión, que da continuidad a la mantenida con el colectivo de taxistas el pasado viernes, sirvió para explicar la intención de seguir con la humanización de esa céntrica avenida, según acordó la Mesa de Accesibilidade. Fuentes municipales indicaron que en una primera fase se acometerá la actuación en el tramo hasta la confluencia con la Rúa Marcial del Adalid, y una segunda hasta el entorno de la referida glorieta. Desde el equipo de gobierno indicaron que tuvieron oportunidad de escuchar la buena disposición de los asistentes acerca de que la segunda fase no se demore. BNG y comerciantes plantearon que se haga en una sola actuación en toda la calle.

El Gobierno local dijo que no lo ve con malos ojos y que lo estudiará, pero aclaró que para ello deberá encontrarle el encaje presupuestario. De hecho, en cuanto a la financiación de la obra, cuyo coste rondará el medio millón de euros, se barajan las fórmulas de acudir al presupuesto municipal, al remanente de tesorería o a fondos europeos Feder derivados del programa Más Ribeira Atlántica 2020. En la reunión se expresó el compromiso de los grupos municipales de tratar de acometer la totalidad de la obra en el menor tiempo posible, previo acondicionamiento de la parcela que el Concello alquiló en las inmediaciones de la rotonda de la “áncora” para habilitarla como aparcamiento disuasorio con capacidad para 130 vehículos.

Asimismo, se estudiará la posibilidad de que en la zona más próxima de dicha avenida a la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez y la rotonda se habiliten aparcamientos exprés, de tiempo limitado, puesto que parece que el ancho de la vía en este tramo parece que así lo permite. Los asistentes quedaron emplazados a un nuevo encuentro en un par de meses, una vez que los servicios municipales hayan elaborado el proyecto técnico correspondiente para aportar sus sugerencias.