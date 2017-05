Una pelea entre seis mujeres acaba con dos de ellas heridas por arañazos

La zona del parque García Bayón, de Riveira, fue escenario ayer de una pelea en la que todas las protagonistas fueron mujeres. Una era la propietaria de un negocio de hostelería, acompañada de tres familiares, mientras que en el otro bando estaban la gerente de otro local del mismo sector y una clienta. Eran las 18.40 horas y un particular avisó a la Policía Local de que se registraba una reyerta en el citado lugar, por lo que reclamó la ayuda de efectivos de la comisaría.



Cuando los policía llegaron al punto ya no quedaba rastro de la pelea, y sólo eran evidentes las heridas por arañazos en cara y cuello de dos de las implicadas que fueron causadas pro las uñas de sus oponentes, por lo que acudieron al centro de salud, mientras que había otras que también se quejaban de dolores, pero no se apreciaba nada a simple vista y, al cierre de esta edición, se estaba a la espera de que se determinase.



Al parecer, una de las hosteleras pretendía acceder con su vehículo hasta su local por la acera para hacer una descarga de mercancía, y pidió a la dueña del otro local que retirasen las mesas y sillas de la terraza. Algunas personas le recriminaron lo que hacía y que para carga y descarga ya hay cerca una zona habilitada. De ahí pasaron a los insultos y luego llegaron a las manos.