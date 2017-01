A POBRA - Una de las perjudicadas por el exdirector de La Caixa es analfabeta, ciega y no oye bien

La tercera sesión del juicio que se sigue en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago por estafa, falsedad documental y apropiación indebida contra el exdirector de la sucursal pobrense de La Caixa -actualmente es Caixabank- arrancó con la declaración de una de sus presuntas víctimas, pero su caso es diferente al resto de los perjudicados. Se trata de una mujer de 88 años, a la que se describió como analfabeta, con serios problemas de oído y que cuando ocurrieron los hechos de que le acusa estaba ciega, aunque una posterior operación le permitió recuperar una pequeña parte de visión. Todo ello hizo que su declaración la realizase con muchas dificultades, y se habilitó una silla a su lado para que tanto el fiscal como los abogados se pudieran acerca lo más posible a ella para que pudiera escuchar sus preguntas.

Esta mujer acusa a Francisco Javier Otero García de aprovecharse de la confianza que había depositado en él para, presuntamente, apropiarse de 84.000 euros de dos cuentas de ahorros sin su consentimiento. Su abogada, Mara Fachado, indicó que cuando se entera de lo que ocurrió por la intervención por parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, su clienta acudió a la oficina para ver sus cuentas y comprobó que había dos reintegros de 24.000 y 60.000 euros que no fueron retirados por ella. Al pedir los documentos acreditativos de esas operaciones, se los presentaron acompañados de sendas huellas digitales. “La prueba realizada a la huella relacionada con el primero de los reintegros citados concluye que coincide con la de mi clienta, pero no sabemos como la logró, aunque se pueda intuir; mientras que la otra es un borrón, del que es imposible hacer una prueba ya que no hay marcas”. La afectada manifestó que sólo fue una vez a la sucursal, por lo que su letrada entiende que ello, unido a los problemas que padece la mujer, permiten concluir que ello no pudo retirar ese dinero. Esa señora de 88 años declaró que por aquel entonces recibió visitas de entonces director en su casa, y en algunas de ellas estaba sola.



INVESTIGACIÓN

Un integrante del ECO de la Guardia Civil, que participó en las labores de investigación del caso y en la detención del acusado, fue citado a declarar como testigo por una de las acusaciones particulares. Manifestó que los documentos que el exdirector les entregaba a los clientes eran certificaciones falsas que no se correspondían con los papeles oficiales de la entidad. Del mismo modo, se mostró molesto por la poca colaboración que encontró en La Caixa, como fue el hecho de que no les facilitase el diario electrónico interno de la sucursal aduciendo problemas de reescritura. Añadió que alguna trabajadora de dicho banco que si colaboró le costó caro.

Durante el resto de la mañana fueron pasando por el micrófono habilitado para los testigos algún que otro empleado de la entidad bancaria y varios afectados, la mayoría de ellos de edad muy avanzada, a los que presuntamente vendió productos inexistentes sin contrapartida contable o bien unas garantías de rendimientos en productos de inversión que carecen de tales coberturas. Según explicó la Fiscalía, esos documentos incluían el logotipo de la referida entidad bancaria para dar apariencia de documento oficial, pero sin constar la autorización de La Caixa, y subraya que hizo “tales actos dispositivos en la creencia de los clientes de su validez y eficacia”.

Hoy se celebrará la cuarta sesión en la que se prevé la lectura de declaraciones de los afectados fallecidos, pero también las pruebas periciales solicitadas a propuesta del Fiscal, Caixabank, la defensa del acusado y la de un agente de la Guardia Civil por petición de la mujer de 88 años analfabeta, ciega y sorda.