La plaga de pulgas en Vista Alegre restringe el uso de un campo pero no paraliza las competiciones

Después de que a última hora de la tarde del viernes saltasen las alertas, al confirmarse que una plaga de pulgas afectaba a los dos campos de fútbol de césped artificial de titularidad municipal en Vista Alegre y que provocó picaduras y granos en bastantes niños que utilizan esos recintos deportivos, se temía por el desarrollo de las competiciones programadas para esas instalaciones. Pero, finalmente se desarrollaron con normalidad los dos encuentros de benjamines (E.F.M. de Boiro-CD Unión) y prebenjamines (E.F.M. de Boiro-Sálvora CF). Eso sí, se tomaron precauciones para que esos equipos no pisasen, por prevención, el terreno de juego de mayor antigüedad -a finales de diciembre se cumplen 10 años de su inauguración-, pues fue el lugar en donde se detectó a varios de esos parásitos saltando en la zona del centro del campo de fútbol. A los mayores se los considera responsables al tomar sus propias decisiones, y no pusieron reparos para jugar en el campo más usado, como fue el caso del equipo femenino que entrenó allí a última hora del viernes.

La existencia de la plaga de pulgas en los dos campos de fútbol de Vista Alegre fue lo más comentado entre los padres que acudieron para presenciar los partidos de sus hijos, y había bastante preocupación, aunque el hecho de que a los más pequeños se les permitiera jugar en el terreno de hierba sintética más nuevo -fue inaugurado en mayo de 2014- los tranquilizó bastante. Respecto a las críticas por la demora en la adopción de medidas, al tenerse en cuenta que hace por lo menos un par de semana que ya se advirtió que muchos niños de la Escola de Fútbol Municipal de Boiro sufrían picaduras y granos en cabeza, brazos y piernas causadas pro las pulgas, fuentes municipales precisaron que no se sabía ni dónde estaban ni de dónde procedían, y que no fue hasta la tarde del viernes en que se confirmó que estaban en los campos de Vista Alegre, al verlas el entrenador de un equipo.

Esas mismas fuentes indicaron que la bonanza meteorológica, con temperaturas muy altas tanto por el día, con más de 25 grados, como por la noche, cuando se rondaban los 20 grados, teniendo en cuenta que se están atravesando las primeras semanas de la estación otoñal, sumado a la humedad del caucho del terreno de juego regado, suponen unas condiciones proclives para que eclosionen los huevos de las pulgas y se regeneren. Como no se sabe el origen de esa plaga de pulgas, tal y como se anunció ayer, este lunes se procederá a fumigar tanto los dos terrenos de juego como el resto de esas dependencias, especialmente los vestuarios, para eliminar esos insectos. Una vez que concluya esa labor, y debido al uso de productos químicos, se dejarán pasar doce horas hasta que se pueda volver a hacer uso de las instalaciones.