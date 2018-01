La Plataforma de Rocafort critica la iluminación y tilda de “chapuza” la obra

“El final de la obra demuestra las chapuzas que venimos denunciando desde hace meses”, apunta Laura Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados de la Avenida Luis Rocafort. “Si en lugar de quedarse abajo durante la inauguración revisasen toda la avenida se darían cuenta de las deficiencias de la obra, que son muchas”, asegura.

La recién inaugurada arteria vial de Sanxenxo sigue sin convencer a la Plataforma de Afectados de Luis Rocafort que conntinúan demandando más plazas de aparcamiento. “Al final colocaron los bolardos que nos dijeron que no se iban a poner y dejaron menos estacionamientos de los previstos en el margen izquierdo”, señala Fernández.

Pero no solo eso. Tampoco le convence la intensidad lumínica de las farolas, que emulan las velas de una barcos, diseñadas de forma exclusiva para Sanxenxo. “Hay muchas farolas, pero iluminan muy poco. Era mejor que colocasen menos pero más potentes”, indica Fernández.

Así las cosas, la Plataforma de Afectados de Luis Rocafort retomará el diálogo con el gobierno local una vez que el vial pase a ser de titularidad municipal para incidir en la necesidad de más aparcamiento. “Veremos que es lo que se nos propone por parte del gobierno para ampliar los estacionamientos”, dice Laura Fernández. Será después de las fiestas navideñas cuando se retome el contacto con el gobierno que, hasta el momento, no se ha pronunciado acerca de las promesas de más aparcamientos. “Todavía estamos a la espera que desde la Diputación de Pontevedra se nos reciba”, critica Fernández.

La Plataforma de Luis Rocafort también demanda como ya lo hizo el día de la inauguración el teniente alcalde, Gonzalo Pita, que los 400.000 euros sobrantes del presupuesto de licitación de la obra sean destinados a algún `proyecto de Sanxenxo.

La obra de Luis Rocafort fue adjudicada a la UTE formada por las empresas Nexia- Oresa, que presentó una oferta de 1.256.062,74 euros, con una baja de más del 20% sobre el precio de licitación, y que cumplió muy satisfactoriamente con los plazos.