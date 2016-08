A Pobra- Buscan a los acosadores de una menor por su vínculo con la desaparición de Diana Quer

Aunque pudiera parecer que no se están produciendo avances importantes en la resolución del caso de la desaparición de Diana Quer en la madrugada del pasado lunes en A Pobra, la situación ha cambiado notablemente en las últimas 36 horas, abriéndose una investigación más específica, perdurando aún así las otras líneas de trabajo. Ello es fruto de la declaración de una menor de edad amiga de la joven madrileña y que declaró ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de forma muy concluyente que fue víctima de acoso sexual por parte de un individuo de 35 años, moreno, alto y con un tatuaje en un hombro en la noche en que se le perdió la pista a Diana Quer.

Con la base de su detallada descripción de los hechos y de esa personas, además de los mensajes que la propia Diana Quer le envió a un amigo de Madrid indicándole “me estoy acojonando” porque un hombre la llamaba diciéndole “morena, vena aquí”, se puso en marcha una búsqueda por parte de los investigadores para dar con su paradero individuo y el de los otros dos que le acompañaban en la noche del suceso.

Como esa muchacha indicó que se trataba de unos hombres que acompañan a feriantes para el montaje de alguna atracción de feria, se está tratando de localizarlos con los datos aportados por la testigo, aunque no se descarta que tras lo sucedido y por la repercusión mediática del caso tratasen de escapar para evitar la acción de las fuerzas del orden. De todos modos, algunas fuentes indicaron que estaba previsto que se les empezase a hacer un seguimiento por los movimientos concretos de las propias atracciones y determinar el lugar en el que se encuentran. Incluso, no se descartaba que se pudiera haber iniciado la realización de interrogatorios exhaustivos a los tres investigados para esclarecer su posible implicación.

Pese a la fortaleza de la prueba testifical de la menor de edad no se descartan otras líneas de investigación, que pasan por una marcha voluntaria de la menor. Ello fue a raíz de conocerse el testimonio de una vecina de A Pobra que le comentó al alcalde que presenció un episodio que le hace pensar en esa hipótesis y que la joven tenía intención de marcharse, pero también cabe la posibilidad de que sus raptores se adelantasen a sus planes.

Otra de las cuestiones que tratan de resolver los profesionales destinados a resolver la desaparición de Diana Quer, entre los que se incluyen algunos que participaron en el “Caso Asunta”, en la localización de la madrileña de 18 años, pues las gestiones realizadas hasta ahora no han fructificado. En este sentido se trató de saber su paradero a través del su teléfono móvil, que se quedó sin batería esa noche, y también a través de las cámaras de vigilancia de diferentes instalaciones, pero por ahora no se han producido resultados. Por el tiempo transcurrido desde que no se ha vuelto a saber de esta adolescente madrileña se apunta que puede estar en cualquier parte de la geografía española o en otros países, para lo cual también se cuenta con la implicación de agentes de la Interpol. Sin embargo, no está completamente descartado que pueda encontrarse aún en la localidad pobrense o su entorno, pese a que los rastreos realizados en los últimos días no fueron con ese fin, sino con el de hallar pistas.