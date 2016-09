A POBRA - La Guardia Civil investiga si Diana Quer subió a un vehículo antes de desaparecer

Después de 16 días sin que se produzcan novedades sobre el paradero de la joven madrileña Diana Quer pudiera pensarse, como dice algún vecino de A Pobra, que “se la tragó la tierra”. Pero, las investigaciones de la Guardia Civil, en concreto de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazada específicamente desde Madrid para llevar el peso de esas labores, en colaboración con la unidad judicial de la Comandancia de A Coruña y el cuartel de Noia, van logrando avances, por pequeños que puedan parecer, en la recomposición de permiten albergar la esperanza de una resolución del caso más o menos rápida. Una de las teorías en las que trabaja con bastante firmeza es la posibilidad de que la adolescente se subiera a un vehículo antes de desaparecer.

Aunque siguen abiertas todas las líneas de trabajo, la retención contra su voluntad y la desaparición voluntaria son las que cobraron más peso desde un primer momento sobre lo que pudo ocurrir. Con estas hipótesis se está trabajando en la reconstrucción del recorrido que realizaba Diana Quer en la madrugada del pasado 22 de agosto de regreso a su casa de veraneo desde hace 13 años en el lugar de Cabío-O Xobre. Los investigadores están tratando de atar cabos con los testimonios recibidos y con los resultados de los medios técnicos y humanos desplegados y sospechan que pudo subirse voluntariamente a un vehículo por invitación de un amigo o que se la llevó y las cosas se torcieron al tener diferentes intenciones que la joven, o que desde un primer momento se la llevó a la fuerza. Se cree que todo ocurrió en el tramo entre el puente de San Antonio, donde la vio una pareja de jubilados, y la subida a su casa, en un tramo con escasa iluminación y, prácticamente, sin aceras.

En relación al mensaje de whatsapp que se envió desde el teléfono móvil de Diana Quer a un amigo del colegio en el que le decía que un individuo la estaba llamando al grito de “morena, ven aquí” y que por eso le dijo “me estoy acojonando”, empezaron a surgir dudas si fue la propia joven la que lo escribió o fueron otras personas que la tenían ya retenida los que lo hicieron para apuntar hacia otra persona como responsable de dicha acción. A este respecto, el padre de la muchacha de 18 años indicó que ante unas situación de ese tipo su hija habría reaccionado de otra manera, como llamar al 112, pero no con un mensaje así.

Por otro lado, también fue un mensaje recibido por Diana Quer a través de la misma aplicación de telefonía móvil el que le hizo cambiar de planes en la jornada del domingo de las fiestas del Carme dos Pincheiros. Su padre relató que Diana estaba ese mismo día viendo una película en casa junto a su madre y hermana Valeria y no tenía intención de salir del domicilio, pero una amiga la animó a dar una vuelta por la noche y aceptó la propuesta. Fue su progenitora la que la llevó en coche a los jardines Valle-Inclán, en pleno corazón de la villa, para que se reuniera con sus amigas. A las 1.21 horas le mandó su madre un mensaje para saber si iba a tardar mucho en volver, y le respondió que se iba a quedar un rato más. Una hora después de ese contacto, la joven madrileña se despidió de sus amigas e inició el regreso a su domicilio estival, al que no parece haber constancia de llegase y desapareció.