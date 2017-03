A POBRA - Un incendio afecta a unos galpones en el lugar de O Freixo

Un incendio registrado a las doce y media de este mediodía afectó a dos galpones con hierba y animales en el lugar de O Freixo, en la parroquia de San Isidoro de Posmarcos. Fue su propietario, el ganadero Manuel Boo, quien se percató de lo que estaba sucediendo una vez que acabó de darle de comer a las reses, pues detectó que de la parte de atrás de uno de los alpendres salía mucho humo. El propietario echó mano de una manguera, pero no consiguió apagar las llamas que se estaban extendiendo por las alpacas de hierba seca almacenadas en ese lugar. A continuación, avisó a unos familiares, que fueron los que llamaron al 112 Galicia, desde donde se movilizó a los Bomberos de los parques comarcales de Riveira y Boiro. Del mismo modo, un particular que pasaba por ese lugar y vio el humo saliendo de uno de los galpones avisó a la Policía Local de A Pobra.

Entre el propietario, algunos familiares y vecinos de la zona lograron sacar por precaución media docena de terneros y un caballo que había en uno de los galpones hasta el que todavía no llegaran las llamas. También se retiraron de la parte superior un par de bombonas de gas y cinco garrafas que contenían 50 litros de gasolina, cada una, y otra más pequeña. El fuego se fue extendiendo por uno de los galpones y afectó tanto a un buen número de las más de 150 alpacas que había almacenadas y al techo de planchas de fibrocemento y de plástico, lo que provocó que el humo que se generaba fuera tóxico. Cinco bomberos entraron en esa nave con equipos de respiración autónoma y estuvieron regando con abundante agua y removiendo las alpacas de hierba seca para que no quedase ningún rescoldo. El fuego, del que se desconoce su origen, pero del que no se descarta un posible cortocircuito, quedó extinguido en torno a las dos y media de esta tarde.

Manuel Boo declaró a este periódico que aún no se sabía aún las causas que lo originaron, pero no descartaba que fuera por un cortocircuito eléctrico, precisando que pudo ver con en el alpendre había unas ratas de gran tamaño que pudieron picar los cables y generar alguna chispa que desencadenó el incendio. Del mismo modo, indicó que por el momento no había hecho una valoración de los daños, pero que los más importantes estaban en la cubierta de esos galpones, que espera reponer en el menor tiempo posible. De igual modo, manifestó que no volverá a almacenar las alpacas en ese lugar.