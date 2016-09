A POBRA - Investigan si un coche recogió a Diana Quer y la sacó de la villa tras ir a cambiarse a casa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil parece tener cada vez más claro que un vehículo recogió a la joven madrileña Diana Quer, que desapareció en A Pobra en la madrugada del pasado 22 de agosto, tras haber decidido regresar a la casa de veraneo en Cabío-O Xobre. Ello cobra más fuerza después de que su madre, Diana López-Penil, le indicase ayer a su abogado, Pedro de Bernardo, que en la habitación de su hija se encontró el pantalón corto de color rosa que llevaba cuando ella la bajó en su coche hasta la alameda para que se reuniera con sus amigas, y que también faltaba un pantalón vaquero. Ello parece confirmar que la adolescente regresó al domicilio, posiblemente acompañada de alguien que la llevó en el referido vehículo para que fuera a cambiarse de ropa, o que la recogió posteriormente y acabó marchándose de la villa.

Todo ello está provocando que las líneas de investigación, que se asegura que siguen todas abiertas bajo secreto de sumario, se dirijan hacia una inicial marcha voluntaria o a que la joven cambiase de planes y decidiera seguir divirtiéndose con la gente que la acompañaba en ese vehículo, posiblemente, en otra localidad, y que sus intenciones finalmente no coincidieran con las de ellos y todo se truncase. Este último aspecto es necesario que se aclare para avanzar en las pesquisas, aunque algunas fuentes apuntan que las averiguaciones parecen ir bien encarriladas.

Se sabe que Diana Quer se subió a un vehículo por los indicios que aporta el resultado de los análisis de los repetidores de la zona y del propio GPS del teléfono móvil de la muchacha, que recogen un cambio significativo en la velocidad de su desplazamiento y que no coincide con el de una persona que va caminando sino que es muy superior. Es por ello que cobra mayor valor la labor de los investigadores dirigida a estrechar el cerco en relación a las personas que estuvieron en contacto directo con Diana Quer en la noche y las primeras horas de la madrugada de la desaparición, así como con las que la chiquilla pudo mantener una conversación a través de mensajes o llamada telefónica.

Por momentos, el caso de la desaparición de diana Quer se convierte en una maraña de datos que se entremezclan y no conducen a ningún sitio o desvían la atención sobre lo verdaderamente importante, lo que obliga a los agentes de la UCO a realizar una ingente labor de filtro para determinar lo que sirve. Con la intención de aclarar esa situación, y siempre sin abandonar otras averiguaciones, los investigadores de la Benemérita están trabajando en la revisión de las cámaras de vigilancia de negocios, de las calles y carreteras de la villa pobrense, así como de la Autovía do Barbanza y de otras localidades de los alrededores por si pudieran aportar algo de luz en este asunto. De hecho, el minuciosos visionado de las imágenes recabadas permitió extraer las matrículas de algunos vehículos que pudieran ser sospechosas a ojos de los investigadores del instituto armado.

Después de que se indicase que los padres de Diana y Valeria Quer regresaron por separado y en dais distintos a Madrid, en donde aguardan novedades sobre el caso, el abogado de Diana López-Penil indicó que ella no tiene previsto volver hasta A Pobra, salvo que lo consideren necesario la Guardia Civil o la juez. Añadió que tenía previsto solicitar por la tarde la declaración voluntaria en el procedimiento sobre la custodia de su hija pequeña, aunque para ello podría ser suficiente que comparezca por videoconferencia.