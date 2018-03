A Pobra lidera en la comarca una protesta contra la derogación de la prisión permanente revisable

A Pobra, que vivió muy de cerca durante casi 500 días la desaparición de Diana Quer, por ser el lugar en donde se le había perdido la pista, y que acogió a comienzos de febrero pasado un acto público en recuerdo de la joven madrileña y que estuvo presidido por su padre, Juan Carlos Quer, será escenario este mediodía de una concentración en el Cantón da Leña para reclamar que no se derogue la prisión permanente revisable. Será una más de las muchas movilizaciones ciudadanas que se convocaron con esa finalidad después de que el progenitor de la malograda adolescente hiciera un llamamiento para la celebración de este acto de protesta en toda España. Aunque la concentración oficial que convoca la plataforma creada por varios padres que perdieron trágicamente a sus hijos, al ser asesinados, será a la misma hora en Huelva, la que acogerá la villa pobrense tendrá un significado especial, por ser la localidad en la que empezó todo.

Numerosas personas recibieron a través de mensajes en sus teléfonos móviles y en redes sociales un mensaje de las personas que convocaron la movilización en A Pobra con el contundente encabezado de “Yo también estoy indignado”, para a continuación indicar: “Si quieres nos vemos este domingo, 18 de marzo, a las 12 de la mañana en el Cantón da Leña, en contra de la derogación de la prisión permanente revisable”, y concluye con “por todos ellos” y la más que habitual invitación para compartirlo. Numerosas personas expresaron su intención de acudir a este acto, lo que podría suponer que esa plaza se quedase pequeña para acoger a todos. Podría depender mucho de la meteorología, aunque otras convocatorias similares fueron multitudinarias, aunque lo que más se vieran fuesen paraguas..

Concentración en Madrid

Esto sucedió ayer en la Puerta del Sol de Madrid, en donde cientos de ciudadanos anónimos acudieron a la llamada de la madre de la joven madrileña, Diana López-Pinel, que reapareció ayer en público junto a su hija Valeria por primera vez desde el funeral de su hija, para encabezar una concentración para exigir que no se derogue la prisión permanente revisable -algo que ya viene haciendo a través de las redes sociales-, en lo que fue un adelanto de las muchas que se vivirán hoy. Junto a ellas también se encontraba Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación del PP, quien aprovechó para criticar a la oposición por querer paralizar una medida que quiere la mayoría social. Valeria Quer manifestó que es muy importante que salieran a la calle para explicar “que lo que está pasando es una injusticia”, al referirse a que un individuo que ha matado a su hermana pueda estar fuera de la cárcel en siete años, mientras que “mi hermana no vaya a volver nunca, me parece una injusticia”, insistió. Y también expresó su deseo de que a los representantes de los partidos políticos que no quieren esa medida “ojalá no les pase a ellos” lo que sufriendo su familia.

Diana López-Pinel insistió que no les mueve ningún afán de venganza a los que están al frente de la plataforma “Tu protección es nuestra lucha”, pues muchos los perdieron hace bastantes años. Y manifestó que estos días escuchó decir que 15 o 20 años de cárcel les parece mucha condena “y yo pensaba en mi hija y que la vida media de una española están en los 83 años. Mi hija tenía 18 años, le han quitado casi 70 años. ¿Cuánto tiempo les parece eso? ¿Les parece mucho o poco?”. l