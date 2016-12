Desde que la madre de Diana Quer regresó temporalmente a A Pobra hace un par de meses no se la había vuelto a ver por la villa barbanzana. Sin embargo, en la jornada de este jueves, Diana López-Pinel emprendió viaje desde la vivienda de Pozuelo hasta el adosado de veraneo situado en el lugar de Cabío, a donde llegó a última hora de la tarde. De esta manera cumplió el deseo que expresara de volver a la localidad, pues reconocía que era un sitio que le gustaba, pese a que ese fuese el último lugar en el que fue vista su hija mayor antes de desaparecer en la madrugada del pasado 22 de agosto.

A diferencia de la anterior ocasión en la que estuvo acompañada su segunda vivienda de A Pobra por su hija pequeña, Valeria, en esta ocasión lo hace sola, pues el resto de familiares tiene otros planes para estas fechas. De hecho, varias personas indicaron que la vieron por el pueblo poco después de regresar y que incluso fueron testigos de como algún conocido se acercó a saludarla. Sin embargo, quienes no sabían nada de su regreso eran sus propios vecinos de la urbanización, pues indicaron que no habían sentido ruido alguno, ni tampoco habían detectado su presencia. De todas maneras, había algunas evidencias que hacían pensar que había vuelto, pues su coche estaba aparcado en la calle, delante de la rampa de acceso al garaje, y que ayer al mediodía estaban las persianas levantadas, a diferencia de lo que sucedió en los dos últimos meses, en que estuvieron cerradas a cal y canto. Después de salir por la mañana, regresó a esa casa, pero nadie fue testigo de ello.

Según fuentes cercanas a Diana López-Pinel, su deseo es aprovechar su estancia en A Pobra para pensar con tranquilidad, ahora que la presión mediática desapareció de la localidad. Lo que por el momento no se sabe es hasta cuando se prolongará su estancia en la villa barbanzana.