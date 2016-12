“Detrás de la noticia de la desaparición de mi hija Diana hay una joven con sus sueños e ilusiones”. Con estas emotivas palabras y que parecen estar llenas de esperanza se expresó ayer Juan Carlos Quer, el padre de la joven madrileña, justo un día después de que se cumplieran cuatro meses desde que fue vista por última vez en A Pobra. Y aprovecha para expresar un agradecimiento en su nombre y en el de su familia “por todo el apoyo, ayuda desinteresada y solidaridad en unos días tan duros y emotivos como estos”, en referencia a la Navidad en la que, de no dar un enorme vuelco las cosas no la tendrán a su lado.

El padre de Diana Quer manifestó que tiene la certeza de que aún hay personas cuyo testimonio puede aportar datos esenciales para la investigación del caso de la desaparición de su hija mayor, y de la que tan sólo se ha encontrado como única prueba física su teléfono móvil iPhone 6, que un mariscador encontró accidentalmente a finales de octubre pasado bajo el viaducto de la Autovía do Barbanza, en las proximidades del litoral de Cespón. Juan Carlos Quer volvió a romper su silencio para hacer un nuevo llamamiento a la ciudadana, a la que agradece su “generosa colaboración”, para que lo siga haciendo.

Juan Carlos Quer agradece públicamente el esfuerzo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y subraya la importancia de respetar el trabajo de los equipos de investigación. “Su excelente profesionalidad está suficientemente acreditada y evitando la difusión pública de datos no contratados se facilita un mejor desarrollo de su trabajo”, precisó el padre. Las mismas palabras tiene para los medios de comunicación por su interés y respeto, “pues sin duda también con su labor informativa pueden contribuir a la localización del paradero de Diana”.

Por su parte, Pedro de Bernardo, abogado y portavoz de la madre, indicó que Diana López-Pinel está pasando estos momentos con un “profundo dolor”, pero sigue muy esperanzada de encontrarla con vida gracias a sus profundas creencias. El letrado también informó en Espejo Público que el Juzgado Número 1 de Pozuelo archivó la causa contra su clienta por malos tratos, que interesó la Fiscalía, y acordó el cese de la medida cautelar de retirada de la custodia a la progenitora, que había adoptado la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Riveira, por lo que vuelve a tenerla ella. Juan Carlos Quer evitó comentarios por tratarse de un asunto familiar privado que afecta a una menor.