El juicio contra los pobrenses Sergio Outeiral Vidal, David García Fernández y Benjamín Silva García por supuestamente haber causado lesiones al palmeirense José Romero Muñiz el 18 de agosto en la discoteca Gran Vía de A Pobra -actualmente no funciona como tal- quedó ayer visto para sentencia en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago. Pero, los dos últimos ya saben que quedaron absueltos al retirar tanto el fiscal como la acusación particular las acusaciones que mantenían contra ambos como consecuencia del desarrollo de la vista oral, al no presentarse en la misma ningún testigo que los identificase como los agresores. Diferente es lo que sucederá con el primero, pues mantuvieron la acusación y la petición de condena de cuatro años y tres meses y de indemnización de la víctima en la cantidad de 2.500 euros por las lesiones y secuelas causadas, y al Sergas en 775,42 euros por los gastos derivados de la asistencia sanitaria al joven agredido.

El fiscal y la acusación particular, al igual que el abogado defensor de los tres procesados, indicaron que no había ninguna duda de que José Romero Muñiz recibió patadas y puñetazos por todo su cuerpo, sufriendo traumatismo craneal, heridas en la cara y la rotura de tres dientes, quedándole secuelas como cicatrices. Pese a que ante la Guardia Civil y en la instrucción del caso señaló a los tres acusados, en el transcurso del juicio celebrado ayer reconoció que no podía identificar a ninguno de los tres como las personas que lo agredieron pues no los vio, y que si los identificó en su momento fue por las referencias que recibió de terceras personas, que no quisieron declarar como testigos. De esta manera, al no ser capaz de identificar a sus agresores, porque dijo que había mucha gente alrededor y que no pudo mirar al cubrirse la cabeza con los brazos, quedó muy debilitada la prueba de la acusación contra ellos.

Sin embargo, el palmeirense agredido respondió a las preguntas de los letrados y del fiscal que su amigo Javier Fernández Vidal mantuvo una discusión en el interior de la referida discoteca y que él con varios muchachos, que salieron detrás de él al escapar, algo que consiguió, y que acudió a ayudarle para mediar y fue cuando lo agredieron. El fiscal y la acusación particular decidieron mantener la acusación contra Sergio Outeiral al encontrar una relación directa con la agresión a José Romero, al ser identificado por Javier Fernández como uno de los que le golpeó en la nuca por la espalda, al ser testigo directo su hermano. Y añadió que un cuarto de hora después de ocurrir ese incidente, se volvió a encontrar con él en un callejón y que le arrojó una botella.

Los tres procesados negaron su participación en los hechos de los que se les acusaba, aunque reconocieron que estaban esa noche en la discoteca donde ocurrieron los hechos. Atribuyeron a una posible confusión en la identificación por parte de terceras personas que le indicaron a la víctima quienes le agredieron. De hecho, para tratar de defender su inocencia, el propio Sergio Outeiral, al que apodan “Coco” o “Cocón”, indicó que en la zona hay otras dos personas en Cabo de Cruz y Carreira a las que les llaman con ese sobrenombre, y que incluso uno también se llama Sergio. Añadió que él no vio la pelea, de la que dijo que le informaron y que estaba con una muchacha. n