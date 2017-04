A POBRA - Rescatado con lesiones leves un vecino de Riveira cuyo vehículo se salió de la AC-305 en A Mercé

El riveirense José Francisco F.D., de 41 años, fue rescatado a primera hora de la mañana de ayer del interior de su Citroën C-4 Picasso con el que sufrió un accidente de tráfico consistente en una salida de vía en la AC-305, a su paso por el lugar pobrense de A Mercé. El aviso de un particular sobre el siniestro, en el que se especificaba que había una persona que estaba consciente pero que no podía salir del interior del vehículo al quedar en una posición peligrosa, se recibió en torno a las siete menos veinticinco en el Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, desde donde se movilizó a Urxencias Sanitarias-061, que acudió con una ambulancia asistencial, a los Bomberos del parque comarcal de Riveira, además de agentes de la Guardia Civil de Boiro y a sus compañeros de Tráfico.

Cuando llegaron los Bomberos al lugar del siniestro, en primer lugar, se encargaron de estabilizar el vehículo, que se encontraba apoyado sobre unos eucaliptos, contra los que impactó lateralmente, pero que corría peligro de precipitarse. Para ello, lo anclaron unas cinchas a su camión para poder trabajar con total seguridad. Como el conductor y único ocupante del automóvil se quejaba de dolores cervicales, así como en el pecho y la espalda, se le inmovilizó con un collarín y también se le colocó sobre un tablero espinal para poder extraerlo sin causarle daños.

Desde allí se trasladó a una camilla para introducirlo en la ambulancia asistencial del 061, que procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza, en donde fue atendido de sus lesiones que, inicialmente, parecían de carácter leve, aunque por protocolo se le hicieron diversas pruebas para descartar que pudiera haber alguna complicación y pudieran ser más graves de lo que se temía en un principio, algo que no sucedió.

Retirada del coche

En cuanto a la retirada del Citroën C-4 Picasso, en un primer momento acudió Grúas Galicia, pero para evitar que se le pudieran ocasionar más desperfectos al vehículo se requirieron los servicios de una pluma de otra compañía, que fue la que se llevó finalmente. Según informaciones a las que tuvo acceso este periódico, el automovilista siniestrado se dirigía hacia su puesto de trabajo en un supermercado de una conocida cadena en Boiro cuando al llegar a la altura de la capilla de A Mercé, por razones que se desconocen, perdió el control del coche y se salió de la calzada. l