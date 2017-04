A POBRA - Rescatan a un conductor atrapado en su coche que se precipitó por un desnivel en A Mercé

Un conductor resultó herido esta madrugada al precipitarse por un desnivel tras salirse da vía con su Citroën C-4 Picasso en la zona de A Mercé-A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal. El accidente de tráfico se registró en torno a las 6:30 horas y fue un particular el que llamó al Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia para solicitar ayuda, indicando que la persona estaba consciente y no podía salir del interior del coche al quedar el mismo en una posición peligrosa. Fue entonces cuando se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia y a los Bomberos del parque comarcal de Riveira que, una vez llegaron al punto, estabilizaron el automóvil y rescataron a la víctima. También se solicitó la colaboración de a colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.