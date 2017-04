Ha habido que esperar en A Pobra y su entorno a la llegada de la Semana Santa y la de los turistas para que el caso de la desaparición de la madrileña Diana Quer, que el miércoles cumplió 19 años, recibiese un nuevo impulso. Ello no se refiere tanto a la investigación que, independientemente de que avance a mayor o menor ritmo, no ha cesado en ningún momento. De hecho, hace unas semanas incorporó a nuevos efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) llegados desde Madrid y más recientemente a cuatro profesionales realizando un trabajo de campo para rastrear pistas y realizar seguimientos a personas de interés policial para el caso. Esa situación se vincula al hecho de que son ellos los que más están preguntando por lo sucedido hace casi ocho meses.

El regreso a la localidad pobrense de Diana López-Pinel, madre de la joven de Pozuelo, y de su hija menor, Valeria, para pasar unos días en la casa de veraneo en el lugar de Cabío, también está influyendo en ello. De hecho, son bastantes los turistas que han manifestado que la han reconocido en la calle o en un establecimiento hostelero y que incluso la abordaron para conversar con ella, para darle muestras de cariño y comprensión y para interesarse por cómo lo está llevando y se ofrecen a colaborar en lo que necesite. Este es el caso de una mujer de la localidad madrileña de Parla que ayer al mediodía estaba con otras personas en la terraza de la pizzería Mi Manda Picone -es un lugar clave en el caso pues una testigo la vio delante de ese local cuando regresaba hacia su casa- y vio a la progenitora sentada muy cerca. Estuvieron hablando un buen rato y la turista se prestó para grabar en vídeo un mensaje muy emotivo y en el que expresan un deseo de un final feliz para que Diana Quer regrese sana y salva con su familia. Quienes presenciaron la escena indicaron que había muy buena sintonía entre ellas y que se pudo ver a la madre bastante relajada.

Son los mismos turistas que se dedican a preguntar por la localidad por las novedades del caso y que siguen las informaciones que ofrecen al respecto los medios de comunicación, especialmente los de ámbito local y comarcal, sobre las novedades en la investigación.

Esa actitud contrasta con la que muestran los vecinos de la localidad en la que se le perdió de vista a Diana Quer y que desde hace bastante tiempo ya no están tan en alerta por lo sucedido, y tampoco se están involucrando como lo hicieron en las primeras semanas, en las que incluso participaron en rastreos dirigidos zonas concretas de A Curota. Como ya se indicó en su momento, también resulta difícil encontrar alguno de los muchos carteles con la foto de la joven desaparecida que se distribuyeron por A Pobra y su alrededores. De hecho, ni tan siquiera los hay en los vehículos de la Guardia Civil, que lleva el peso de la investigación. l