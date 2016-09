A POBRA - La UCO de la Guardia Civil recoge en la casa de veraneo de Diana Quer objetos personales para extraer muestras de ADN

En una jornada en la que no hubo declaraciones por parte de los padres de la joven madrileña que desapareció en A Pobra hace 13 días, Diana Quer, tras sus reacciones a la retirada a la madre de la custodia de la hermana pequeña, Valeria, y con la declaración del secreto de sumario de por medio, parecía que no iba a haber novedades sobre este extraño caso en el que siguen pasando los días sin que se sepa nada del paradero de la adolescente. Pero, este viernes trascendió que efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se desplazaron el miércoles a la villa pobrense desde Madrid para sumarse in situ a las pesquisas, acudieron a la casa de veraneo de la familia en el lugar de Cabío-O Xobre, en donde pudieron recoger objetos personales de la muchacha, como un cepillo del pelo y otro de dientes.

El objetivo de ello pasaría por la extracción de muestras de ADN para cotejarlas con algunos indicios, pistas o pruebas que tengan en su poder o consigan con posterioridad los investigadores, por si sirvieran para extraer algunas conclusiones con las que avanzar en la resolución del caso. Del mismo modo, en la relación de objetos también figuraría una agenda personal con contactos de Diana Quer, de la que se confía en obtener información relevante y, aunque por ahora se desconoce a quien pertenecen, varias medicinas, por si también permite aportar algo de luz en las averiguaciones.

Del mismo modo, durante la jornada del jueves se pudo ver a los miembros de la mencionada UCO realizando un recorrido entre la zona de los jardines Valle-Inclán, en donde la joven madrileña se despidió de sus amigas diciéndoles que se iba para su casa, hasta llegar a la urbanización en la que desde hace 13 años pasan sus vacaciones de verano. Lo que se pretende con esa acción es tratar de poner algo de luz en cuales fueron los últimos pasos de Diana Quer antes de desaparecer. Del mismo modo, también están tratando de conocer cuales fueron los movimientos y otros aspectos relacionados con la muchacha en las 48 horas previas a perderla de vista. La finalidad pasa por conocer cual es su paradero, que desde hace 13 días sigue siendo un misterio.

Los investigadores investigaron desde los primeros días, entre otras personas y el contenido de los múltiples testimonios, al entorno de la joven madrileña desaparecida, tanto a su familia, como a sus amigos de Madrid y A Pobra. Entre estos últimos, se apunta que junto a su grupo de amigos pudiera tener otros conocidos que, para algunas personas e incluso para la propia Diana Quer eran poco recomendables y la introdujeran en hábitos poco o nada saludables, pero con los que, por razones que se desconoce, seguía unida. Alguno de ellos ya fue interrogado. El delegado del Gobierno en Galicia confirmó que la investigación se extendió a Madrid con interrogatorios a allegados y conocidos, y expresó su confianza en que el caso se resuelva “de forma positiva”.