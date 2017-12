La Policía Local de Ribeira trata de localizar un BMW que se dio a la fuga tras derribar un poste

La Policía Local de Ribeira está tratando de localizar un vehículo de la marca BMW y modelo IIIM que se dio a la fuga tras sufrir un accidente de tráfico, como consecuencia de una salida de vía, en el que derribó un poste de hormigón del tendido eléctrico de Fenosa -también contenía un punto de luz del alumbrado público-, que acabó tirado y completamente atravesado sobre la calzada, así como apoyado en el tejado de un inmueble situado en el otro margen de la pista y a un nivel inferior. Ello hizo que la circulación rodada quedase cortada. De hecho, fue una conductora la que al tratar de pasar por ese sitio a las siete de la mañana se encontró con ese obstáculo y decidió llamar a los agentes municipales.



Según parece, el siniestro ocurrió en torno a las seis de la madrugada de este sábado en el vial que atraviesa por el núcleo de población de A Raíña. Esa referencia horaria es la que aportó algún vecino que dijo haberse despertado al escuchar un ruido de un fuerte golpe pero, como no volvieron a sentir nada más en los instantes posteriores, no le dieron más importancia y creyeron que se había batido una puerta. Al parecer, el vehículo que se está buscando no dio la curva a la derecha e impactó contra el referido elemento, que quedó destrozado en su base, pero se cree que el coche pudo continuar circulando.

Así lo hace sospechar el hecho de que en las compañías del servicio de grúa no efectuasen ningún servicio, y que en el lugar del accidente no hubiera hace restos de líquidos o aceites. Lo que si quedaron fueron algunas piezas o trozos del vehículo causante de los daños, sobre todo de la parte de la defensa delantera. En los talleres mecánico y chapistas de la zona tampoco habían recogido vehículo alguno de esas características y que presentase los daños sufridos fruto del impacto contra el poste.



Según apuntaron algunas fuentes, las pistas asfaltadas de la zona de Deán Grande suelen ser utilizadas, al igual que sucede en otras partes del municipio como Martín, como carreteras alternativas por parte de los conductores que han ingerido bebidas alcohólicas u otras sustancias para evitar los controles de alcoholemia y de drogas que pudiera haber en otros lugares de mayor tránsito, sobre todo gente que vive en Palmeira o A Pobra. Lo habitual es que accedan bien desde la Avenida de Ferrol o la Rúa Sidreiras hacia Deán Grande para luego dirigirse hacia Pedra das Cabras y salir por el acceso a la Autovía do Barbanza para ir por Moldes.