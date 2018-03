La Policía Local sanciona al dueño de un perro por no recoger sus excrementos en Xohana Torres

El incremento de la vigilancia de la Policía Local de Ribeira para tratar de erradicar las infracciones de la normativa y los comportamientos incívicos de algunos ciudadanos, que no recogen los excrementos de sus perros en la vía pública, ha empezado a dar resultados. Estos controles, que son consecuencia de las quejas de vecinos hartos de ver como las heces de los animales se extendían por varios lugares del parque infantil de Os Muiños, en pleno casco urbano, han permitido En la mañana de este miércoles, un agentes municipal de paisano sorprendió a una persona en la Rúa Xohana Torres, en el barrio residencial de Abesadas, que después de que su can realizase una deposición no la recogió, por lo que fue sancionado.



Del mismo modo, el desarrollo de esa campaña especial de vigilancia también ha permitido interponer dos denuncias a otras tantas personas por llevar sueltos a sus perros. Uno de esos animales a los que sus dueños no sujetaban con la correa correspondiente fue detectado en la carretera general en Castiñeiras, mientras que el otro denunciado fue descubierto cuando iba caminando con su mascota por el casco urbano de la capital barbanzana sin llevarlo agarrado con una correa.



Del mismo modo, la Policía Local ribeirense continúa desarrollando controles dentro de su adhesión a la campaña de vigilancia de uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil de la DGT. Después de que en los dos primeros días denunciase, entre otros, a siete conductores -cinco de coches y dos de furgonetas- de un total de los 380 vehículos controlados, por no llevar puesto el cinturón de seguridad, el pasado miércoles fueron controlados 365 vehículos (342 coches, cinco taxis, nueve autobuses y diez camiones o furgonetas de reparto), siendo denunciados seis conductores por ir sin el cinturón de seguridad, al igual que ocurrió con un acompañante de asiento trasero y por una niña de cuatro años que iba en los asientos posteriores sin la silla con sistemas de retención infantil. A mayores, denunció a un conductor por circular a los mandos de un coche que carecía de seguro y a un joven por conducir un vehículo pese a no haber obtenido nunca el carnet, ni tan siquiera tenía la licencia de ciclomotor, y fue citado para un juicio rápido. Ayer se denunció en un control en la Avenida Rosalía de Castro a un conductor que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que acarrea una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos en el carnet.