La Policía prosigue diligencias contra dos rumanas para aclarar su implicación en otros robos

Las unidades judicial y científica de la comisaría riveirense del Cuerpo Nacional de Policía prosiguen realizando diligencias en relación con la detención de dos mujeres de nacionalidad rumana, Verónica N., de 20 años y con carta de identidad italiana, y Ana B., que el jueves cumplió 33 años y que posee carta de identidad de su país de origen. Ambas fueron arrestadas en torno a las once y media de la mañana del viernes en A Pobra tras una larga persecución desde la riveirense Avenida de Ferrol, con una conducción temerario por parte del individuo que iba a los mandos de un Volkswagen Polo de color gris. En ese vehículo, huían ambas féminas junto a ese hombre tras perpetrar un robo con fuerza en una vivienda del lugar aguiñense de A Cerca, y cuyo botín básicamente consistió en joyas.



El varón, que al parecer también sería de nacionalidad rumana, logró completar su fuga, a diferencia de ellas, a las que las fuerzas de seguridad dieron alcance tras emprender la fuga a pie tras apearse del citado coche. El arresto de ambas permite que se las pueda investigar por el referido robo, del que alertó una vecina al verlos salir del domicilio e inicial la huida en el automóvil, sino que también se trata de proceder a su identificación en otros asuntos que están pendientes de resolver, y entre los que parece encontrarse un robo con fuerza de similares características registrado esta semana en una casa de Vixán, aunque no se descartan otros posibles hechos delictivos.



Estas dos mujeres no contaban con ficha policial, por lo que a partir de ahora que ya tienen recogidas sus huellas, se podría recurrir a ellas para ver si coinciden con las extraídas en la recogida de huellas u otras pruebas en más robos. Este laborioso trabajo podría prolongar estas detenciones hasta el lunes, agotando las 72 horas legales antes de pasarlas a disposición judicial, y así disponer del tiempo para seguir practicando diligencias, como tomarles declaración. Y se incluiría el análisis del coche en el que se dieron a la fuga y con el que, tras una continuada conducción temeraria, acabó chocando contra un Audi A4 y empotrándose contra el muro perimetral de una propiedad de la condesa de Fenosa, permitiéndose que le dieran alcance. El desarrollo de diligencias se ha visto ralentizado debido a que las detenidas pidieron recibir atención médica, llegando a ingresar en un centro hospitalario.