Portos abrirá próximamente la lonja de Ribeira “con todas as garantías”

Portos de Galicia mantiene su decisión de abrir la nueva lonja de Ribeira en las próximas semanas a pesar del recurso contencioso-administrativo que la Asociación Sector Pesquero de Ribeira S.A presentó ante el juzgado contra el permiso de gestión de la rula concedido a una UTE.

El ente autonómico informa que “a nosa intención é pór en marcha esta infraestrutura canto antes con todas as garantías”. Portos asegura que no “paralizará unha obra de tanta importancia e tan demandada polo sector”.

En relación al recurso presentado por el colectivo de operadores de la lonja Sector Pesquero, Portos de Galicia puntualiza que “se hai algunha decisión xurídica que adoptar, farase, pero cando a haxa”. Fuentes del organismo púbilco confirman que “a intención é a de non bloquear algo que se fixo totalmente conforme á lei”.

El concurso para gestionar las nuevas instalaciones se cerró en 2015 porque quedó desierto. Finalmente, en octubre de 2016 se adjudicó la gestión y explotación de la lonja durante tres años a la UTE Lonja de Ribeira, que está formada por empresarios de la localidad. Forman parte de la sociedad varios exportadores del sector. Incluso la Confraría de Ribeira se sumó a colaborar con la nueva gestora.

Parte del sector en contra

Otros miembros del sector que operan en la lonja de Ribeira no se presentaron al concurso para ocuparse de la misma a pesar de que, indican desde Portos, “tiveron a mesma oportunidade de adherirse ao proxecto ou presentar un propio”.

Estos comercializadores, vendedurías y armadores se agruparon en torno a la sociedad Sector Pesquero de Ribeira S.A., que está en contra de la concesión a la UTE adjudicataria. Aseguran que el “nuevo modelo de explotación planteado hace inviable las empresas usuarias por los incrementos de las tasas que pretenden cobrar”. Por eso presentaron un recurso contra la autorización de Portos a esta sociedad para que asuma la gerencia de la lonja.



Buenos datos este semestre

La rula ribeirense ha facturado el primer semestre del año 19.501.785,33 euros por las descargas de 13.795.279,57 quilos de pescado, según consta en las estadísticas de Pesca de Galicia. Además, el puerto de Ribeira registró un 76 % más de descargas de mercancías que el año pasado.