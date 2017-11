Portos y el Concello acuerdan la renovación de la fachada marítima

La fachada marítima de Ribeira será renovada en virtud a un convenio firmado ayer entre Portos de Galicia y el Concello. Las obras unirán la Avenida do Malecón y el Paseo das Carolinas e incluirán un carril bici desde el paseo do Touro al de Coroso.

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, presidió la firma del mencionado acuerdo, en la que participaron el presidente de Portos, José Juan Durán, y el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz. En el documento se regulan las obligaciones de las partes para la ejecución de los trabajos que, pese a que serán asumidos en su totalidad por el Concello, afectan a terrenos de Portos de Galicia, adscrito a la Consellería de Mar.



Reordenar

El objetivo fundamental de las actuaciones que se van a llevar a cabo en la fachada marítima de la localidad ribeirense es reordenar la Avenida do Malecón y el Paseo das Carolinas, dando preferencia al peatón ante el tráfico rodado y otorgándole a los viales de titularidad portuaria carácter urbano.

Asimismo, para incidir más en este ámbito, se contempla la ejecución de un carril bici que una el existente en el Paseo do Touro de Coroso, dando continuidad al mismo a lo largo de la fachada marítima del casco urbano.

El plazo de ejecución de la obra será de ocho meses y el presupuesto asciende a un millón de euros (IVA incluido), que será financiado por el Concello de Ribeira en dos anualidades.



Efectos positivos

Desde la Consellería de Mar señalaron ayer, tras la firma del convenio, que estas actuaciones tendrán un efecto positivo tanto en el municipio como en el puerto, ya que la infraestructura ofrecerá un servicio añadido a los usuarios y al medio ambiente, al ser una obra de carácter sostenible y que resultará beneficiosa para la explotación portuaria de las instalaciones de Ribeira.

Por otro lado, entre las obligaciones de las partes que recoge el convenio firmado ayer, Portos de Galicia asume la puesta a disposición de los terrenos y la autorización de las obras, mientras que el Concello se hace cargo del total de la tramitación y la financiación de las mismas.

Por otro lado, desde la institución autonómica quisieron recalcar que el acuerdo no supondrá el cambio de titularidad de los terrenos o bienes de los que es titular Portos de Galicia. l