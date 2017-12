El PP critica la cesión de la vivienda de la escuela del Camiño Ancho a un delincuente

El portavoz del PP pobrense, Manuel Durán, denunció ante la Policía Local que desde hace un tiempo observaba, con motivo de sus subidas y bajadas al polígono industrial de A Tomada por razones profesionales, que en la vivienda de la antigua escuela unitaria del Camiño Ancho se producían movimientos a distintas horas, pese a que desde hace unos cuatro meses que dejó de usarse como almacén municipal. El edil popular temía que se tratase de algún okupa u otra cosa, pero la respuesta que recibió fue que ese inmueble es utilizado como vivienda desde hace tres semanas, aproximadamente, y precisaba que dicha residencia está autorizada por el Concello. Aunque Durán manifestó que no pueden desvelar su nombre por la Ley de Protección de Datos, si dijo que era una persona que causó numerosos incidentes en materia de seguridad ciudadana, pues se trata de un conocido delincuente que provocó una gran alarma social en toda la localidad.

Por ello, desde el PP presentaron una solicitud de información para que se les aclare si el edificio está habilitado como vivienda, si se puede usar como tal y se le ratifique si es cierto que la autorización procedió del Concello y en que condiciones, durante cuanto tiempo, quién cubre los gastos. Durán entiende que en el caso de que se quiera hacer como una vivienda social para uso de gente necesitada, con problemática social, tendría que haber unas bases reguladoras aprobadas por el pleno.

“Nuestra sorpresa es que en el pleno de octubre, cuando se habló de la escuela unitaria de Vilariño, el PP le recordó que la Xunta sacó una subvención para rehabilitar ese tipo de edificios para su uso como viviendas sociales y que la respuesta que recibió fue que no le parecía interesante”, dijo

El alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, no ha tardado en responder y dijo que el Concello, como ya ocurrió en otros casos en que se les ayudó, se hizo cargo de una persona que recurrió a ellos porque se encontraba en una situación crítica, sin ningún medio económico ni residencia, algo que se le confirmó con un informe de la trabajadora social.

Añadió que se le dio acogida en esa vivienda que están habilitando para que sea de emergencia social -ya tiene cama y ducha- y reconoció que no está perfecto, pero anunció que lo completarán una vez que esa persona la deje, pues ya encontró trabajo. l