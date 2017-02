RIVEIRA - Un profesor de Audición e Linguaxe llegará el lunes al colegio Frións para sustituir a la maestra cesada

Un nuevo profesor de Audición e Linguaxe se incorporará este lunes, día 13 de febrero, a la plantilla de docentes del colegio plurilingüe Frións, en la parroquia riveirense de Carreira, para sustituir a la maestra que fue contratada el presente curso y con carácter interino para dicha especialidad. Ese anuncio trascendió ayer después de que desde la Concellería de Educación confirmase de manera oficial lo avanzado por este periódico en relación a la decisión adoptada de suspender de forma cautelar de sus funciones docentes a esa maestra, algo que ya le fue comunicado a la interesada.

De esa manera ha resuelto el departamento que dirige Román Rodríguez la situación generada desde finales de octubre debido a un supuesto comportamiento irregular que venía mostrando la profesora especialista en Audición e Linguaxe. Según indicaron varias fuentes consultadas, se entendía que estaba desatendiendo sus obligaciones profesionales, algo que supuso la elaboración de varios partes de incidencias, de los que se dio traslado a la inspección educativa. Pese a ello, los cuatro niños que tenía esta profesora para desarrollar un trabajo específico e individualizado con sesiones de recuperación del habla no provocó que estuvieran desatendidos, pues estuvieron en sus clases bajo la supervisión de sus tutores, aunque la atención no era la misma, al estar en grupo.

También se generaron conflictos que hicieron que una gran preocupación se apoderase del resto de sus compañeros. Esa situación parece que se derivó del hecho de que la dicha profesora dejó de tomar la medicación que tenía prescrita para el trastorno límite de personalidad que se le diagnosticó, y que el pasado fin de semana provocó un episodio de amenazas muy graves -de muerte- a través de mensajes de WhatsApp a compañeros, lo que desencadenó que una de ellas, acompañada por el director del centro educativo, presentase una denuncia en comisaría y la detención y puesta a disposición judicial el miércoles de esa maestra.

Desde la dirección del colegio plurilingüe Frións se indicó que lo más importante tras lo sucedido es que a partir del lunes todo volverá a la normalidad. Luis Teira añadió que a esa buena noticia hay que añadir otra importancia para su centro educativo y que no es otra que ayer por la tarde comenzó a desarrollarse por quinto curso consecutivo el plan PROA, con el que se pretende potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado, mejorando sus expectativas sobre sus propias capacidades. En este sentido, se le ayuda a los escolares en la formación de su autoconcepto y en su integración social, se le facilita la continuidad en la progresión de la acción educativa, se incrementa la relación y la comunicación con las familias, favoreciendo su implicación en el desarrollo de sus hijos, entre otras cuestiones.

La ANPA de Frións expresó su satisfacción por el hecho de que desde Educación atendieran su demanda de darle una rápida solución a este problema, y se pone fin a este acontecimiento, a la vez que le desean la recuperación de la docente cesada. Y agradecen a la dirección del colegio el “tratamiento coidadoso, delicado y sincero do tema”, a la edil Herminia Pouso por su colaboración inmediata y a los padres la “calma, tranquilidade e saber estar que ofrecéchedes”.