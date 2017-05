Profunda consternación en Riveira y Galicia por la muerte de Ricardo Pérez Queiruga

Riveira y Galicia entera fueron ayer un auténtico clamor para expresar su profunda consternación por el fallecimiento de Ricardo Pérez Queiruga a los 88 años en el Hospital do Barbanza, a donde acudió en los últimos tiempos con frecuencia debido a sus achaques de salud. Su muerte se produjo poco antes de las seis y cuarto de la mañana por parada cardiorrespiratoria y la noticia empezó a extenderse como la espuma entre familiares y amigos y en el seno de los populares. El que fue alcalde de la capital barbanzana en los mandatos de 1975-1978 y 1987-1991, tuvo ocho hijos con su esposa María Teresa Sobrido. Sus restos mortales permanecerán en el tanatorio Los Dolores, en Xarás, hasta las cinco y media de esta tarde, cuando partirán hacia el cementerio municipal para ser enterrados, y seguidamente se celebrará un funeral en la iglesia parroquial de Santa Uxía.



Desde primera hora empezaron a recibir sus familiares las condolencias de numerosos vecinos, tanto personalmente como a través de innumerables mensajes enviados por diferentes medios, especialmente tecnológicos, como redes sociales y aplicaciones de telefonía, subrayando de manera especial que se ha ido una “excelente persona”, “buen compañero” y “gran amigo”, y sobre todo que era una persona muy querida en su pueblo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, colgó en su cuenta de twitter un mensaje -lo retwiteó el PP de Galicia- en el que decía: “O meu pésame á familia de Ricardo Pérez Queiruga. Déixanos un home activo e polifacético, cunha fonda pegada no Barbanza e en Galicia”.



El alcalde de Riveira, en cuyo consistorio las banderas ondean a media asta, indicó que “o máis importante é a perda persoal. Era un gran amigo, un magnífico conversador, alguén sempre preocupado por cuestións que tiñan que ver co seu concello, Galicia ou España, levando todo isto no corazón”. Además, dijo de Pérez Queiruga que “era unha persoa que sempre me dou bos consellos, un espello de honradez, alguén que sempre estivo ao meu carón e ao do PP, prestando o seu cariño e apoio. El senador José Luis Torres señaló que “era un político moi preocupado polo público e polos problemas de Riveira, Galicia e España, sobre todo os vencellados ao mar” y que “foi un gran compañeiro de partido ata os últimos momentos, acudindo a cantas reunións e actos se organizasen”.



Ciudadanos trasladó su más sentido pésame a los familiares y amigos de Pérez Queiruga, mientras que el BNG señalaron que “sentimos o falecemento desta persoa que ten o recoñecemento do seu pobo galego, por ter sido representante público en diversas institucións, máis sobre todo do pobo riveirense porque tivo a honra de ser alcalde do noso municipio. José Manuel Vilas dijo que desde el PSOE destacan que fue una persona notable como maestro, entrenador y amigo, y desde el Xuventú de Aguiño transmitieron su simpatía por el “pasamento dun dos impulsores do clube”. El edil Asier Casais dijo que fue “ejemplar en todos los aspectos de su vida pública como alcalde y en la personal” y resaltó su cercanía y cariño con que trataba a todos sus vecinos, “por lo que deja un gran recuerdo a todos difícil de olvidar”, concluyó.