RIVEIRA - La proliferación de okupas provoca que dueños de casas deshabitadas decidan tapiarlas para evitar riesgos

La proliferación de okupas en viviendas deshabitadas del municipio riveirense, principalmente en pleno casco urbano o su entorno más inmediato, está provocando que los dueños de esos inmuebles hayan decidido tapiarlas o reforzar las cerraduras de puertas y ventanas o ponerles candados. Una de las mayores preocupaciones de esos dueños, además de considerar que esa gente está usurpando y haciendo un uso de sus propiedades que consideran indebido, pasa por el hecho de que pueda registrarse un incendio, pues lo habitual en esa gente es que enciendan fuego en cualquier sitio del interior para hacer frente a las bajas temperaturas y ya no es la primera vez que se les escapan las llamas y tienen que intervenir los equipos de extinción.



Del mismo modo, también apuntan que el estado de una parte de esos inmuebles supone un riesgo para quien acceda a los mismos, debido a una falta de mantenimiento, y que podría provocar un accidente de graves consecuencias para las víctimas. Con anterioridad, fueron los vecinos del entorno de varias de esas viviendas los que demandaron que se tapiasen por haberse convertido en focos de insalubridad, y tras insistir bastante se accedió a adoptar esa medida. El traslado de delincuentes desde otras localidades hasta la capital barbanzana ha provocado que encontrase en esos edificios un sitio en donde cobijarse al carecer de medios para pagarse un alquiler o el hospedaje. Añaden que algo similar sucede con los toxicómanos, que usan esos lugares para consumir sus dosis de droga. Con ese tipo de situaciones es con las que pretenden acabar los propietarios de las casas.



En la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez existen varios ejemplos de viviendas que estaban deshabitadas y que han pasado a estar ocupadas por esa gente, y ya se tapiaron algunas, pero todavía quedan otras. En la Rúa Lepanto hay otros inmuebles en los que no vivía nadie y que se han convertido en morada para okupas, delincuentes y toxicómanos. En la zona próxima a la Rúa do Cochón se tapió no hace demasiado tiempo una de ellas. Y a finales de esta semana también se llevó a cabo el tapiado con ladrillos de una propiedad inmobiliaria que hay en un callejón de uno de los tramos peatonales de la Rúa de Galicia. En este caso, esa acción de desarrolló en el primer piso, mientras que en la planta baja se cerraron con cadena y candado las puertas que todavía se mantienen. Para llevar a cabo actuaciones de este tipo fue necesario esperar a que salieran todos los que estaban en las casas o que las fuerzas del orden comprobasen si había alguien dentro antes de cerrarla.