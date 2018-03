Promueven la reapertura de la discoteca “Bumerang”, referente de la movida en los años 80 y 90

Muchos de los que fueron habituales clientes de la discoteca “Bumerang”, ubicada en una nave del barrio pobrense de Os Cataláns, entre O Areal y la Rúa Venecia, que está afectada por la servidumbre de Costas, llevan años anhelando la reapertura de este local de ocio que se convirtió en un referente en la movida nocturna de las décadas de los años 80 y 90. Ese deseo lleva camino de hacerse realidad debido a que varios empresarios, entre los que figuran personas vinculadas a la antigua dirección de este negocio se han juntado para que sea una realidad. De hecho, varios de ellos fueron consultados por este periódico y ninguno ha desmentido que estén buscando un nuevo emplazamiento para la discoteca, que mantendría su nombre.



Alguno de ellos reconoció que es el pueblo y la gente que frecuentaba ese local la que está demandando esa reapertura, para lo cual se están realizando gestiones que parecen ir bien encaminadas. Aunque están buscando otras posibles ubicaciones, que pasarían por terrenos situados en otro municipio con mayor viabilidad y potencial, no se descarta que no vaya a ser en su anterior emplazamiento, en donde se mantienen únicamente en pie las paredes exteriores, pues incluso colapsó el propio tejado como consecuencia de la falta de mantenimiento durante las aproximadamente dos décadas que lleva cerrada, y que también sufrió los azotes de los temporales.



Todavía no hay una fecha para esa reapertura de este negocio, para el que incluso se apunta que será mucho más que una discoteca, pero ya se está hablando de que para esa reinauguración se vaya a contar con alguno de los muchos grupos nacionales que eran punteros en la época y que ofrecieron conciertos en la “Bumerang”. De hecho, incluso ya se apunta algún nombre concreto, como Alaska, que actuó en dos ocasiones en esa discoteca.



La confirmación de estas gestiones surge coincidiendo con un movimiento generado en una red social, con el grupo “Discoteca Bumerang, ¡el reencuentro!”, que ayer superaba los 1.800 miembros. Se plantea para la celebración de un evento, para que quienes fueron asiduos del local y guardan buenos recuerdos de aquellos tiempos, se sumen a este “punto de encuentro” a través del que volver a ver a viejas amistades y que se pueda hacer una cena-fiesta en una fecha aún por determinar.