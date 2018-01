Proponen que la fábrica de Asados sea un mausoleo en honor a Diana

Tras conocerse el hallazgo de los restos mortales de la joven madrileña Diana Quer sumergidos en un pozo de la antigua fábrica de gaseosas “La Pitusa” -reconvertida en almacén de muebles Maite Rial-, ahora en estado de abandono, son numerosas las personas que al pasar por delante de esa nave no pueden hacer otra cosa que expresar su incredulidad y dolor, además de manifestar que jamás se imaginarían que la tenían tan cerca, pues no había nada que les hiciera pensar eso, aunque ahora reconocen que la nave olía bastante mal. Tal es así que una de las columnas del cierre perimetral de esa instalación, que se encuentra a la altura del portalón metálico precintado por la Guardia Civil y por el que accedieron para buscarlo y sacarlo, se ha convertido en un improvisado altar. Fue un vecino el primer que el mismo domingo pidió permiso a algunos de los agentes de la Benemérita movilizados en el operativo para depositar un ramo de rosas blancas en ese lugar.



Desde entonces se han ido sumando poco a poco nuevos depósitos de flores, entre los que se incluyen girasoles y siemprevivas, así como una docena de cirios, algunos de los cuales se mantienen encendidos, pese a la lluvia. Uno de ellos, de color blanco, incluye una inscripción en color azul en la que puede leerse: “Te arrebataron la vida y los sueños, pero tu recuerdo siempre permanecerá. Todas somos Diana. Ni una menos. Terrorismo machista. Asados, Rianxo y Galicia lloran. Nosotras lucharemos por ti. Justicia. Descansa en Paz. Diana”. Estas palabras resumen a la perfección lo que sienten los vecinos del entorno, pero también el resto de España y de otros países en donde han seguido con gran interés y preocupación el devenir de los acontecimientos de este mediático caso de una desaparecida.



Nada más tener conocimiento del hallazgo del cadáver de la joven madrileña en ese sitio, han surgido bastantes voces, sobre todo entre los vecinos del lugar, para proponer que esa antigua fábrica abandonada se convierta en un mausoleo en homenaje a Diana Quer López-Pinel. Del mismo modo, señalan que en ella, por ser la más conocida, se puede simbolizar al resto de las víctimas de la violencia machista, por lo que también plantean que se pueda convertirse en un centro de atención para esas mujeres que sufren esa lacra. Entienden que después de lo sucedido no debe ser un lugar de interés para darle otro uso que no sea ese, pues parece que ha quedado marcado como un lugar vinculado eternamente a las mujeres que han sufrido y sufren algún tipo de agresión o han fallecido a manos de sus parejas o exparejas o, simplemente, por la acción de un depravado.



Administraciones

Los residentes que plantean esa sugerencia consideran que se deben implicar las administraciones para conseguir que ese inmueble pase a manos públicas y que reciba el uso propuesto, pues apuntan que es lo mínimo que pueden hacer para que no se olvide lo ocurrido, aunque señalan que no parece que vaya a ser nada fácil, después de la incertidumbre y angustia durante los más de dieciséis meses transcurridos desde la desaparición en A Pobra de la joven madrileña. Subrayan que sería lo mejor que se podría hacer por Diana Quer y todas y cada una de las mujeres maltratadas y asesinadas.