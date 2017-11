El PSOE sopesa denunciar a Dieste por expulsar a dos ediles del Pleno

El grupo municipal socialista de Boiro sopesa presentar una denuncia contra el alcalde, Juan José Dieste, después de que en el Pleno del pasado viernes el regidor expulsase al concejal del PSOE Manuel Maneiro y a la edil de Boiro Novo, Dores Torrado.

Ayer mismo, era Maneiro quien explicaba en una comparecencia tanto su sentir como el de su partido tras lo sucedido: “Queremos amosar a nosa repulsa ó acto feito polo alcalde. Foi totalmente improcedente, unha actuación dun revanchismo que non se entende”. Maneiro considera que “un alcalde ten que aguantar a crítica e non pretender facer oposición da oposición e levar as cuestións a terreno persoal, dunha maneira barriobajera e que non reflicte o que é o Concello de Boiro”.

Imputación

Por otra parte, el edil expulsado subrayó que “un alcalde que está imputado por un posible delito de prevaricación o que debía facer, se tivera dignidade, era presentar a súa dimisión”. A respecto de lo sucedido el pasado viernes, el socialista considera que Dieste debería “asumir as responsabilidades que lle corresponden, porque é algo impresentable que un alcalde, cando non ten argumentos e respostas ás preguntas, utilice o poder que lle da o cargo”. Maneiro considera que este comportamiento “deixa ver a pouca altura moral que ten á hora de exercer”. Por último, señaló que desde su partido piensan continuar con su labor de fiscalización “a moito que lle pese”.

Plenos que nunca acaban

El edil socialista quiso destacar que su expulsión y la de Dores Torrado fueron “arbitrarias e perdendo as formas”. Explica Maneiro que todo sucedió cuando se encontraban votando un punto del orden del día y aprovecha para denunciar un hecho que considera irregular: “Dende que eu son concelleiro, no Concello de Boiro nunca se acabou nin un só Pleno, non sendo os monográficos. Nos ordinarios nunca se chega nin á metade dos puntos. Chega a medianoite e hai que suspender o Pleno”. A ojos del concejal, esto refleja la “falta de capacidade de xestión” del regidor del Partido Popular.

Durante la rueda de prensa ofrecida ayer por el PSOE local estuvo presente también Luis Ruiz y el secretario general de la agrupación, quien puso de manifiesto la unidad del partido ante esta situación. l