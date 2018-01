"O Chiclé" y su mujer acuden a declarar ante el juez instructor por el crimen de Diana Quer

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso, toma declaración está mañana a José Enrique Abuín Gey, alias "O Chiclé", y su mujer, Rosario Rodríguez, en calidad de investigados por el crimen de la joven madrileña Diana Quer, cuyos restos mortales fueron hallados el pasado domingo en un pozo de la antigua fábrica de gaseosas "La Pitusa" -reconvertida en almacén de muebles de "Maite Rial"-, ubicada en el lugar de Somoza, en la parroquia Rianxeira de Asados. Ella llegó a las dependencias judiciales a las nueve menos diez en un vehículo camuflado de la Policía Judicial de Noia, y estaba previsto que compareciese ante el instructor a partir de las 10.00 horas. "O Chiclé" llegó a las 10.41 en un furgón policial en medio de extraordinarias medidas de seguridad, pues además de las unidades de seguridad ciudadana de la Benemérita, había una docena de efectivos de la UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional que llegaron a la capital barbanzanos en tres furgones rotulados. Debido a que no hubo modificaciones sustanciales respecto a su comparecencia del lunes, y a que no le asesora el abogado José Ramón Sierra, sino un compañero del despacho, se volverá a acoger a su derecho a no declarar. Rosario Rodríguez salió poco después de las once de la mañana, también con grandes medidas de seguridad y en el mismo coche que llegó. La mujer de "O Chiclé respondió a todas las preguntas que se le formularon y está en libertad, pues aunque sigue en calidad de investigada el juez no estableció medidas cautelares. El juez no tomará hoy declaración en calidad de testigos a dos cuñados del investigado. Decenas de personas lo recibían al grito de "asesino". Por otro lado, los padres de Diana Quer, Juan Carlos Quer y Diana López Pinel, se han presentado ya como acusación particular y comparten el mismo abogado, el ferrolano Ricardo Pérez Lama, que fue el representante legal de la asociación Clara Campoamor como acusación particular en el asesinato de la niña Asunta. Este letrado está presente en las declaraciones ante el juez instructor.