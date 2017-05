Realizan un seguimiento a un marroquí afincado en Ribeira dentro del caso de Diana Quer

Los integrantes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que participan en la investigación sobre el caso de la desaparición hace nueve meses en A Pobra de Diana Quer no han bajado la intensidad de su labor y sigue buscando a la joven madrileña y rastreando cualquier indicio que pueda acercar a su paradero o a las personas que puedan estar relacionadas, de una manera u otra, con lo sucedido. Coincidiendo con la celebración del Día das Letras Galegas, y dentro de la tranquilidad que se respiraba en Ribeira, se pudo ver a varios de ellos por la ciudad, concretamente en la Avenida Rosalía de Castro. Según pudo saber este periódico, el motivo no era otro que realizar un seguimiento a un marroquí afincado en la capital barbanzana.



Según parece, los investigadores permanecieron durante horas en el interior de un vehículo a la espera de que se produjera algún movimiento en un domicilio concreto de esa calle, pero la espera no obtuvo el fruto deseado, al menos en esa jornada. De hecho, en la jornada siguiente se pudo ver a una de las integrantes de la Benemérita rondando por la zona, pero por el momento no ha trascendido si se produjeron avances, aunque todo apunta a que el resultado sigue siendo el mismo. Según indicaron algunas personas que trabajan por el entorno de la vivienda en cuestión, el joven al que buscaba el instituto armado salió de la misma antes de que llegasen ellos, y que posteriormente pudo ser informado de la presencia policial por alguna persona cercana que se percató de su presencia, por lo que no regresó hasta que se marcharon.

Después de llegar a la zona, los investigadores preguntaron por esa persona y su domicilio, e incluso les enseñaron fotografías de él. De hecho, en alguna ocasión se llegó a apuntar hacia esa persona como una de las que era considerada de interés policial en este complejo caso.

El reseñado dispositivo es parte de la intensidad que el propio delegado del Gobierno en Galicia indicó hace un mes que se iba a mantener, sin aminorar la actividad policial, pese a que el juez instructor anchivó provisionalmente el caso y levantó el secreto de sumario, una decisión que no gustó a los padres de la joven.