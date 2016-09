Recogen firmas para que se sustituya a la tutora jubilada del CEP de Bandaseca

Un centenar de padres de alumnos del CEP Salustiano Rey Eiras acudieron a media tarde de ayer a una reunión convocada para estudiar las medidas a adoptar ante la falta de respuesta oficial de la Consellería de Educación sobre la sustitución de la tutora de la clase de 4ºA que se jubiló el pasado 13 de septiembre, “nin tan siquiera para decirnos que amortizan esa praza. Eso nos extraña moito”, señalan. Las primeras acciones que emprenderán pasan por una recogida de firmas, que se inició a la conclusión de dicho encuentro y ya cuenta con decenas de apoyos. Está previsto que mañana las presenten en el registro del Concello pobrense. Y, a primera hora de esta mañana, harán una sentada en la puerta del centro educativo para impedir, de forma simbólica y temporal, la entrada de los alumnos a sus aulas.

La presidenta de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) de dicho colegio, María José Rego, manifestó que desde el departamento que dirige Román Rodríguez no les han respondido a los escritos que le remitieron, ni tampoco a los de la dirección del centro situado en Bandaseca para reclamarle la restitución de la profesora y que puedan tener una educación de calidad. Señalan que de manera temporal los niños de esa aula que no cuentan con tutora son atendidos por el profesor de guardia, pero cada hora es uno distinto, por lo que falta la continuidad de tutor durante dos años que la ley les da por derecho, “que a consellería quer deixar en papel mollado”, se especifica en el escrito de recogida de firmas.

María José Rego manifestó que están convencidos de que la medida que adopta el departamento educativo autonómico está supeditada a la cuestión económica “por eso, se este cambio fose en xuño ou incluso o 1 de setembro teriamos que calar e roelo, pero o que non podemos consentir é que pasado o 12 de setembro, a Consellería de Educación non lle guste o xogo e queira cambiar as normas”. Por ello, indicó que están tratando de hablar, incluso a través de la federación provincial de ANPAS, con el delegado territorial de Educación, pero que no les recibe. “Os nenos teñen clase todos os días e non poden esperar ata o día 26 deste mes. Así non podemos estar así. A ver quen lles di aos nenos que os cambian de aula, de material e de compañeiros”, precisó. Y añadió que a la hora de defender los derechos de sus hijos como alumnos no hablan de un número, sino de 375 niños con nombres y apellidos.