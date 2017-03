RIVEIRA - Registrado un segundo incendio en el desván de una casa de A Ameixida en un margen de cerca de 42 horas

Aún sin tiempo para reponerse del incendio registrado en una de las tres estancias del desván de su domicilio del lugar riveirense de A Ameixida alrededor de 42 horas antes, a las cinco menos diez de la tarde de ayer se declaró otro fuego en otra de las dependencias de la parte alta de esa vivienda unifamiliar. El segundo de los incendios se inició, al parecer, en el techo proyectado de madera de ese habitáculo y, aunque por el momento se desconocen las causas, se apunta como una de las probables hipótesis la concentración de una elevada temperatura en el punto en donde se iniciaron las llamas.



La nuera del dueño de la casa, Raquel Lema, manifestó que estuvo poco antes mirando como había quedado el desván después de que el perito del seguro acudiera el martes para determinar la causa del anterior incendio y realizar una evaluación de los daños. Luego se puso a tender la ropa en el exterior de la casa y fue cuando vio salir humo por el tejado, al igual que le sucedió a su cuñado. Fue entonces cuando alertaron a los servicios de emergencias a través del 112. Mientras aguardaban la llegada de los equipos de extinción, Raquel se encargó de sacar de la casa a su suegro de 82 años, que estaba tumbado en una cama de una habitación de la planta baja.



Hasta el lugar del suceso, que generó bastante expectación en el vecindario, se movilizaron efectivos de la Policía Local de Riveira, que regularon el tráfico en la carretera DP-7307, entre Santa Uxía y Aguiño por Castiñeiras, dando paso alternativo a los vehículos, ya que uno de los dos carriles estaba ocupado por un camión primera salida de los Bomberos riveirenses y otro motobomba de Protección Civil de la capital barbanzana. Los miembros del GAEM estuvieron echando agua al tejado desde el exterior al no disponer de equipos de respiración autónoma para entrar en sitios afectados por humo. Los Bomberos apagaron las llamas con agua y rompieron dos ventanucos para que saliera el humo. Al lugar también acudieron los Bomberos de Boiro, que colaboraron en las labores de extinción y de ventilación de la casa, que remataron en torno a las seis de la tarde. Dos horas y media después regresaron los medios de emergencias debido a que se reactivó el incendio.



A diferencia del incendio registrado a las once y diez de la noche del lunes en que los residentes accedieron al incendio para apagarlo con agua, en esta ocasión no fueron a la zona afectada para sofocar las llamas ya que la densa humareda se lo impedía. En ese primer incendio se sospecha que el origen del mismo fue un cortocircuito, algo que se descarta ahora pues se habían bajado los diferenciales eléctricos de esa zona de la casa.