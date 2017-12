Registrados en Boiro tres robos por el método del tirón en unas 37 horas a tres vecinas de la villa

Boiro fue escenario entre las siete de la tarde del día 21 y las once menos cuarto del sábado de tres robos por el método del tirón. Del primero se tuvo conocimiento el viernes al mediodía cuando una boirense se presentó en la sede de la Policía Local para comunicar que a las siete de la tarde del día anterior, cuando regresaba de visitar el cementerio municipal, un joven desconocido que subía con ella en el ascensor de un edificio de la Avenida da Constitución, y que se bajó antes que ella, le arrebató el bolso y salió a la carrera por las escaleras abajo.



A las ocho y diez de la mañana del sábado, la Policía boirense recibió la llamada de una vecina muy nerviosa comunicando que acababa de sufrir un intento de hurto de su bolso al lado de la entrada de un supermercado de la Avenida da Constitución. Al llegar al lugar, se encontraron a la requiriente, que estaba nerviosa, llorando y acompañada de varias empleadas del citado negocio que intentaban tranquilizarla. La alertante les relató que se dirigía a su trabajo cuando la abordó un joven que empezó a tirar por la correa del bolso hasta romperla y que en el forcejeo le propinó un fuerte golpe en la cara y la zapateó en la acera. La víctima facilitó una descripción física y de la vestimenta del caco y añadió que llevaba pasamontañas y capucha. En el lugar estaba un hombre que persiguió al ladrón y que lo atrapó en las escaleras del parque de A Cachada y que recuperó el bolso, pero no pudo retenerlo, por lo que escapó y perdió de vista.



Y a las 10.45 del sábado, la patrulla que hacía una ronda de vigilancia en el mercado fue requerida por una boirense que les indicó que a las ocho de la mañana fue abordada en al Rúa Norberto Pijuán por un joven, del que ofreció su descripción y detalló que llevaba pasamontañas y capucha. Les informó que le dijo que le diera el dinero si no quería obligarle a sacar la navaja y que en el forcejeo la lastimó en un brazo. Detalló que le pidió que se separase un poco de ella para darle lo que le pedía y, al conseguirlo, empezó a gritar y acudió un viandante en su auxilio, por lo que el caco echó a correr por Santos Mieites en a Pablo Iglesias. Se sospecha que se trate del mismo autor del tirón registrado dos horas y media antes.