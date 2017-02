RIVEIRA - Registrados más de 40 rayos en el litoral en un tramo de once horas

Algunos riveirenses no pudieron descansar en la madrugada de este martes debido a la gran cantidad de rayos que cayeron muy cerca y que generaron un ruido estruendoso que los mantuvo en vela. De hecho, Meteogalicia registró en el litoral de la capital barbanzana más de 40 fenómeno de ese tipo que estuvieron acompañados de sus correspondientes relámpagos y truenos. Uno de los de mayor intensidad y que cayó más cerca de la costa de Riveira se registró a las cinco de la madrugada y tuvo lugar a medio kilómetros de distancia de la playa de O Vilar y el lugar de A Graña, en Carreira. El resto de los registrados en torno a ese tramo horario fueron más lejos y hacia el noroeste.



El coordinador del departamento de Observación y Meteorología de dicha entidad, Santiago Salsón, indicó que entre las dos y las siete de la madrugada se detectaron una veintena, una cifra que se repitió en el siguiente tramo horario, especialmente desde las once de la mañana hasta la una de la tarde.



Sin embargo, los vecinos también detectaron otros rayos que, en un principio, no figura en esa relación, como sucedió con dos de ellos que se hicieron sentir en torno a las doce del mediodía muy cerca del litoral de Aguiño. De hecho, hubo quien indicó que había caído en el pararrayos de su edificio, pero Santiago Salsón apuntó, con todas la reservas, que pudo tratarse de alguna ramificación de otro rayo positivo que se registró más lejos de la costa y por encima de una nube -cumulonimbos- a una altura de entre 8 y 10 kilómetros. Algunas de las personas que se encontraban en sus casas o negocios salieron a la calle debido al ruido atronador que produjo, pero no hubo que lamentar daños.