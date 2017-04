RIVEIRA - La remodelación del edificio “Hesta Kurba” tiene consignado un presupuesto de 1’8 millones

Desde que el Concello riveirense adquirió a finales de junio de 2013 por 100.000 euros en una subasta la parcela en donde se levantó la antigua discoteca “Hesta Kurba”, el Ejecutivo local presidido por Manuel Ruiz no ha dejado de trabajar en la idea de remodelar ese inmueble para que sea la ubicación en la que se centralicen buena parte de las infraestructuras culturales y sociales en condiciones de las que carece la ciudad. Es el caso de un auditorio de gran capacidad, pues el actual se ha quedado pequeño y desde diferentes ámbitos se entiende que no es el adecuado ni el que merece la capital barbanzana.



Según los planes del equipo de gobierno, las previsiones apuntan a que el nuevo tenga un patio de más de medio millas de butacas repartidas en dos alturas, pero también se contempla habilitar espacio para locales de ensayo y también trasladar ese edificio el Conservatorio Profesional de Música, pues se considera que no reúne las condiciones adecuadas, como por ejemplo que las aulas de música no están insonorizadas. Al quedar libre ese inmueble, sería una posible ubicación de la biblioteca, para que cuente con un más espacio.

En los planes del Ejecutivo se incluye el traslado a un edificio anexo la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD), cuya ubicación actual permitiría una oferta más completa de ciclos formativos. En cuanto a la cuestión formativa, desde el Ejecutivo local también pretenden que en el edificio de “Hesta Kurba” se habiliten aulas con esa finalidad. La estructura del nuevo inmueble se plantea con mucha luminosidad a través de vidrieras y la construcción de pasarelas para comunicar las estancias. Además, tendrá una plaza pública de 5.000 metros cuadrados y un parking subterráneo.



Aunque los planes del alcalde para darle uso a esta propiedad no son nuevos, si lo es que, con la aprobación del presupuesto municipal de 2017, ya se contará con la partida necesaria para que empiece a hacerse realidad. Se trata de una inversión de 1.800.000 euros, de los que 1.440.000 proceden del Estado, mientras que el resto saldrán de un préstamo que se solicitará con cargo a la Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado (Edusi) en el que se basan los proyectos de Más Riveira Atlántica 2010. Aunque en el presupuesto municipal no aparece con nombre y apellidos esta actuación, si se contempla la finalidad, que cuadra a pies juntillas con esa actuación. l