O BARBANZA - Rendidos ante la ilusión de Sus Majestades de Oriente

La ilusión no tiene edad y ayer quedó demostrado en las cabalgatas de los Reyes Magos que se desarrollaron en los cuatro municipios de O Barbanza, y desde el más chico al de mayor edad se rindieron a la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar. En Riveira, con más de media hora de retraso sobre el horario previsto, partió el desfile desde el relleno portuario. Sus Majestades de Oriente se hicieron de rogar, sobre todo porque el viento que no soplaba con la fuerza suficiente para que la dorna “Nai” que los transportaba hizo que no llegasen a tiempo, pero todos aguardaron impacientes a que se acercasen a ellos para saludarlos, hablarles o, simplemente, tocarles. Transcurrida esa espera, se empezaron a mover las once carrozas.

A diferencia de otros años en los que era la de la Estrella de Oriente la que encabezaba la comitiva -esta vez iba en segundo lugar-, en esta ocasión fue la del Club Natural Sport, con motivo de la conmemoración de su 20º aniversario. Luego, iban el resto con motivos marineros siguiendo la temática de este año bajo el título "A chegada dos Reis polo mar". De esa manera iban decoradas con anclas, pulpo, bogavante, ostras, estrellas de mar, un barco, estrellas de mar y las de los tres reyes con un delfín, caballito de mar y un pescado.

En el transcurso del desfile y en la recepción en el Concello se repartieron 1.200 kilos de caramelos aptos para celíacos. Las carrozas estuvieron acompañadas de agrupaciones musicales, como las charangas O Santiaguiño (Padrón) y BB+ (de la zona del Ulla) y las bandas de música de Barro y Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Ferrol). Entre agrupaciones, asociaciones, monitores y voluntarios, serán cerca de 500 personas las que participaron en la Cabalgata de Riveira, además de ambulancia, Policía Local Protección Civil y Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM).

Después de recorrer la ciudad, los Reyes Magos llegaron a la casa consistorial, desde cuyo balcón se dirigieron a todos los presentes y procedieron al sorteo de tres monopatines con cacos y coderas -se entregaron dos y el tercero tiene un mes para recogerlo en el centro Lustres Rivas. El cuarto personaje, cuya identidad fue un misterio hasta que se resolvió la adivinanza que formuló. Su nombre era el de una ciudad que europea que con sus letras al revés es “el sentimiento más grande que mueve el mundo”. Se trataba de Roma, el hermano del Mago Merlín. Quienes lo descubrieron recibieron de premio unos puzzles 3D. Además, aprovechó para explicarles a todos la historia de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En A Pobra, tras el desfile por el Paseo do Areal, con la participación de los grupos de gaitas Caramiñas, Malvasía, Trécola y Xiada y las pandereteras Lumieira, A Arrancadeira y Ruadiña, la Cabalgata llegó a la Praza Alcalde Segundo Durán, en donde tuvo lugar la ofrenda al belén viviente, así como actuaciones musicales y de baile, así como la interpretación de villancicos por parte de Alba Fernández. Luego dieron vuelta en A Covecha para dirigirse hacia el consistorio, donde tuvo lugar una recepción oficial y seguidamente Sus Majestades de Oriente se dirigieron a los niños desde más cerca.

En Boiro, volvió a sobresalir el esfuerzo de los vecinos de la parroquia de Lampón con alrededor de 400 personas participando en la cabalgata, con una amplia comitiva de lanceros, antorcheros, espaderos, romanos y cabezudos, además de caballos y sus jinetes. Tras pasar por Goiáns, la cabalgata se dirigió por la Rúa Principal hacia el Concello, donde tuvo lugar una recepción oficial y, tras el camino de regreso se ofició una Misa de Reyes en el centro social de Escarabote. Rianxo también vibró con la presencia de los Magos de Oriente, con un séquito formado por diferentes agrupaciones musicales, personajes de animación relacionados con el mundo del mar. Y en la parroquia riveirense de Palmeira, el desfile organizado por la comisión de fiestas, remató en la sede de la Sociedad Hijos de Palmeira, que estaba abarrotada de gente y que incluyó la entrega de chucherías y regalos y, miembros de la comisión festiva y socias de la referida entidad se sirvió chocolate con roscón.