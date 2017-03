La renovación del alumbrado viario con tecnología LED permitirá reducir un 70% el consumo y ahorrar 80.000 euros al año

La renovación de los 8.600 puntos del alumbrado público viario de Riveira con luminarias de tecnología LED, de las que 6.500 están controladas al sistema inteligente de telegestión Philips City Touch, permitirán un ahorro de más de 80.000 euros anuales, reduciendo un 70% el consumo energético. Estos datos los dio a conocer el alcalde, Manuel Ruiz, en una jornada de eficiencia energética que organizaron el Concello, Ferrovial Servicios Philips Lighting e IDOM y que se desarrolló en el centro Lustres Rivas con 60 técnicos municipales y profesionales gallegos del sector.



En esta sesión se dio a conocer el proyecto tecnológico de iluminación implantado en la capital barbanzana y diversos modelos de eficiencia energética de la ciudades inteligentes y sus procesos administrativos. Ruiz detalló que desde hace años Riveira promueve acciones encaminadas a convertir la localidad en un referente de ahorro energético, “camiño de ser unha Smart City”, precisó. El regidor añadió que la implantación del proyecto en todas las parroquias supuso una inversión de 3.812.200 euros y fue realizado mediante un contrato mixto de suministro y servicio con Ferrovial para la gestión energética, mantenimiento y prestación de garantías en 12 años de contrato.



Javier Regueira, ingeniero industrial de IDOM manifestó que “a potencia enerxética instalada no novo sistema supón un 75% de baixada co respecto ao modelo anterior, pasando a unha potencia de consumo de 1.200 kWh/ano. Esta eficiencia enerxética constitúe a redución nun 80% da contaminación atmosférica do Concello quen emitirá 1.281.600 kilos de dióxido de carbono por ano menos”, explicó. Sergio Pérez, arquitecto de sistemas de Philips Lighting, expuso las soluciones de iluminación conectada implantadas en Riveira, sus beneficios y la versatilidad que ofrecen para distintas casuísticas. “Philips City Touch permite a integración doutras ferramentas e servizos cara a un camiño de SmartCity”, dijo.



Álvaro Piñeiro, jefe de servicio de Ferrovial, mostró el desarrollo e implantación del proyecto de Riveira, desglosando la planificación el cronograma y la puesta en marcha y encendido definitivo. Joaquín Larrosa, director de Alumbrado para Administraciones Públicas de Philips Lighting, habló de la habitabilidad, eficiencia y conectividad en las ciudades, destacando el papel que juega el alumbrado en la mejora de la habitabilidad de las ciudades y las posibilidades de conexión de los servicios públicos de los ciudadanos. Y Alejandro García, coordinador de la oficina técnica de Ferrovial afirmó que “á hora de plantexar un modelo de Smart City, o alumbrado público é unha parte fundamental que aporta moita capacidade de optimización e xera beneficio económico que despois se pode empregar noutras fases do proxecto de Smart City que non teñen esta rendibilidade”.