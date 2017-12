La reordenación del Malecón, que sale a licitación por un millón de euros, mantendrá aparcamientos

El Ejecutivo ribeirense está muy decidido a acometer la anunciada reordenación de la Avenida do Malecón, que lleva parejas varias reformas importantes, como la eliminación de plazas de aparcamiento en sitios concretos, pero que se soluciona con la creación de otras nuevas en espacios, como en la estación de buses y otros, lo que se traducirá en el mantenimiento de los mismos en una cifra muy similar o superior en el entorno. Prueba de la decisión de este equipo de gobierno es que ayer se publicó el anuncio por el que salen a licitación esas obras por importe de 998.435 euros y un plazo de ejecución de ocho meses -susceptible de reducirse según las ofertas-, junto con las de la pavimentación del parque infantil García Bayón. Las empresas interesadas en ejecutar la obra tienen 26 días naturales, hasta el 8 de enero, para presentar sus ofertas.

Actualmente, la referida avenida dispone de cuatro carriles circulación: dos para cada sentido, dando prioridad al tráfico de vehículos a motor antes que al tránsito peatonal. Existen también aparcamientos en batería en ambas márgenes y en una zona central situada entre la rotonda de la terminal de autobuses y el cruce con la Avenida Rosalía de Castro. Tal y como ya se informó a mediados de noviembre, el proyecto técnico elaborado por los servicios municipales tiene como objetivo fundamental reordenar el Malecón cambiando sus preferencias, que pasan a ser del peatón frente a los vehículos y confiriendo a los viales el carácter urbano que les corresponde. Se prevé la creación de un carril bici (de 2 a 2,5 metros de ancho) que unirá los existentes en los paseos de O Touro y Coroso, dando continuidad a los mismos a lo largo de la fachada marítima de la ciudad.

En esta actuación está prevista la demolición de la estación de autobuses y del palco de piedra existentes, el rediseño de la rotonda de la referida terminal, de manera que se pueda hacer un mirador en el punto de unión entre el Paseo do Touro y el puerto. Por otro lado, se mantendrá un único carril por sentido de circulación en toda esa Avenida do Malecón y se reordenará el espacio de aparcamiento existente en el entorno del mercado municipal, situando aparcamientos en batería y una amplia zona peatonal.

Por otro lado, se sustituirá el deteriorado pavimento de la zona de juegos infantiles del parque García Bayón por caucho continuo. Y se instalarán nuevas líneas de pluviales en los tramos donde sea necesario, concretamente se colocarán 290 metros de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro, cinco acometidas de pluviales, 65 arquetas sumidero y 10 pozos de registro. Además, Portos prevé remodelar As Carolinas. Por otro lado, el BNG convocó para las ocho y media de esta tarde en el centro cultural Lustres Rivas una reunión vecinal para tratar sobre esta reforma del Malecón y el proceso de peatonalización.