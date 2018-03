Reportaje | Un auténtico escaparate de capacidades diversas en Rianxo

Fueron cinco días de solidaridad los que se vivieron desde el pasado lunes en el IES Félix Muriel, donde ayer tuvo lugar una fiesta con la que se puso fin a un amplio y variado programa de actividades, a las que se fueron sumando iniciativas de gran interés para la comunidad educativa. Después de todo ello, la pista polideportivas y una zona cubierta del patio fueron ayer el mejor escaparate para dar a conocer las capacidades diversas de los usuarios de colectivos variados a los que, como se pudo comprobar, se les denomina erróneamente “discapacitados. El evento estrella fue el concierto que ofreció el grupo Xerock Percusión, un proyecto que mezcla música y discapacidad impulsado desde el Centro San Xerome Emiliani de A Guarda, que ya acudió hace tres años con su formación de rock. Sus componentes, que siguieron las indicaciones del responsable del taller de música de dicha iniciativa, Víctor Fuggetto, hicieron vibrar a las decenas de alumnos que siguieron con gran atención su actuación.

Usuarios de Ámbar realizaron una demostración de sus habilidades con su taller de cestería; Amicos hizo lo propio con su taller de sensibilización sobre movilidad reducida, en donde despertó gran aceptación la utilización de la silla de ruedas, con las que los alumnos compitieron en carreras dentro de un circuito; representantes de la Asociación de Nais e Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual da Comarca do Sar (Amipa) acudió con su puesto de artesanía, entre los que había jabones, como los que enseñaron a elaborar días atrás a los alumnos; la Fundación Bocalán, que se dedica a mejorar la calidad de vida de personas en situaciones de discapacidad o desventaja social a través del estudio de la conducta e implementación de programas de perros de asistencia o terapia y educación asistida con animales, realizó una exhibición con sus canes; y Down Compostela ofreció una charla sobre el Síndrome de Down, del que el 21 se celebró su día mundial. Y se hicieron sentir los integrantes de la plataforma que reivindica un centro de día para Rianxo, que llevan más de 8 meses encerrados en el consistorio. Les mostraron a los jóvenes que tienen que luchar por sus derechos, y ellos les felicitaron por lo que están haciendo y logrando. l