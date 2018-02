Reportaje | El Carnaval derrota a la lluvia

Después de que estuviera lloviendo durante varias horas e incluso a primera hora de la mañana de ayer, cientos de alumnos de varios de los centros educativos de la comarca barbanzana pudieron salir en desfile por las calles de sus localidades, imponiéndose a las molestas precipitaciones. Es el caso de los escolares del colegio Galaxia, todos ellos ataviados con trajes de pintores, que se diferenciaban únicamente en el color del gorro y el lazo según el curso del que fuera cada uno. Salieron al mediodía de su centro educativo para dirigirse por la Avenida Rosalía de Castro hasta la Praza do Concello, donde permanecieron un cuarto de hora, para regresar al punto de partida por la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez y la Avenida da Constitución.

Los alumnos del colegio Frións volvieron a desfilar por alrededor de las instalaciones del centro educativo con disfraces relacionados con el medio ambiente. Los de Educación Infantil representaban la polinización, los de primero de Primaria iban de cambio climático, los de segundo de lechuzas, los de tercero de gotas de agua, los de cuarto de castores, los de quinto de contenedores y los de sexto del planeta tierra. Entre todos consiguieron trasladar su preocupación por la conservación del entorno natural.

Los alumnos del colegio Castelao (Rianxo) desfilaron por las calles de la villa como si de la procesión de las Festas da Guadalupe se tratase, realizando con sus disfraces una recreación de ese evento, mientras que en A Pobra fueron alrededor de un millar de chiquillos los que hicieron un recorrido con sus máscaras. En el colegio Bayón decidieron no salir y celebrar una fiesta en sus instalaciones, donde iban disfrazados de cuentos populares como Alicia en el país de las maravillas (1º), Caperucita Roja (2º), Blancanieves y los siete enanitos (3º), El soldadito de plomo (4º), Aladín (5º) y La bella durmiente (6º). Los de la ESO no tenían temática definida. El IES Nº1 de Ribeira celebró un concurso de disfraces, resultando ganador en grupos la tribu Savagesquad y en individual Duffman. l