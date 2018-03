Reportaje | El CRA de Rianxo reconoce a las abuelas por ser la “memoria do noso pobo”

“Son a memoria do noso pobo e se merecen o noso especial recoñecemento. As avoas e bisavoas foron as que abriron o camiño ás novas xeracións, empezando a estudar e a traballar fora da casa, entre outros avances”, Con estas palabras se expresaron los organizadores de las actividades desarrolladas ayer en la biblioteca del Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que en 2017 se había dedicado a las mujeres científicas. Y para ello, en esta instalación ubicada en la escuela unitaria de la parroquia de Asados tuvo lugar, en primer lugar, un coloquio en el que se les habló a cerca de un centenar de niños de 3 a 7 años, repartidos en tres grupos, sobre las razones de esta celebración, básicamente por la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Los chiquillos coincidieron en señalar en sus intervenciones que “hai que axudar ás nais nas casas”.



Luego se programó un cuentacuentos, “Maruxa”, que relató Celia Piñeiro y que a continuación incluyó la visualización del mismo en una película de dibujos animados. Además, los alumnos pudieron ver el vídeo que hicieron alumnos de primero de la ESO del IES As Barxas, de Moaña, en el que recitan el poema “Avoa” de Luis Chapela Bermúdez. Luego llegó uno de los momentos más animados con un taller de música, a cargo del profesor Martín Saborido Rial, y que incluyó la actuación de Maruxa Miguéns y Xosé Romero, Os Rosales. Como en este caso el protagonismo era de ella, a los niños se les dijo que destacó por ser la primera mujer que en 1962 entró a formar parte de un grupo de gaitas que animaba fiestas. El matrimonio les contó la historia de su vida y luego interpretó canciones populares.



La tercera actividad consistió en un taller de pintura, dirigido por la artista Irene Ordóñez, que también es la secretaria de la AMPA “Irmáns Insua” del CRA de Rianxo. Ella realizó en unas cajas de cartón las siluetas de once mujeres pioneras en varios campos, como el caso de las dos primeras que se casaron, teniendo que hacerlo una de ellas vestida de hombre, pues no las dejaban; la primera mujer enfermera; la primera oceanógrafa en entrar en un buque de investigación, Ángeles Alvariño; la primera mujer conductora de camiones, Celia Rivas y la citada Maruxa Miguéns, entre otras. Los alumnos se encargaron de pintar por dentro de esas marcas con colores vivos y brillantes, para acabar montándolo como un mural como colofón al homenaje a esas mujeres, las abuelas.