Reportaje | De España a Aguiño llegan solicitudes de décimos del 51155 para el Sorteo de Navidad

La aguiñense Graciela Vidal Paz se está viendo desbordada desde hace semanas por la gran demanda que recibe desde diferentes localidades españolas para conseguir décimos del número 51155 para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, al que está abonada desde hace años y que distribuye entre sus clientes de la panadería A Katuxa. La coincidencia de la terminación con el artículo 155 de la Constitución Española, que tanto está de actualidad en las últimas fechas por su aplicación con el Gobierno de Cataluña tras el proceso independentista, es lo que motiva que no le dejen de llegar solicitudes, sobre todo al enterarse que es la única que aún lo tiene, pues en el resto está agotado. Está muy repartido, siendo la madrileña Administración de Lotería “La Manolita” la que más ha vendido (desde la serie 121 a la 170), pero también otra de El Ejido (desde la 1 a la 17), además de otras muchos puntos de la geografía nacional.

Tanto esta empresaria de Aguiño como sus clientes juegan el 51155 todos los sábados, aunque la cifra de décimos que reparte ronda la quincena para ese día, mientras que para el Sorteo de Navidad de los años pasados solían jugar diez series de ese mismo número. Pero, en esta ocasión, todo apunta a que va a agotar las 30 series que tiene a su disposición pues las solicitudes no cesan. Le llegaron peticiones de localidades vascas como San Sebastián, Bilbao y Pasajes, Cascante (Zaragoza), Lucena (Córdoba), Valladolid y Madrid. Además, muchos clientes que veranearon en Ribeira y alrededores se llevaron décimos del 51155 para Las Palmas de Gran Canaria y el extranjero, como Kearny, Harrison y Newark (EEUU), Medellín (Colombia) y México DF. Aún así, la mayoría lo vendió en Ribeira y localidades vecinas.

A Graciela Vidal sólo le quedan 19 décimos de las series 46 y 47, tras vender las 28 restantes que tenía reservadas (de la 18 a la 45). Muchas de las demandas le llegaron después de que los interesados la localizasen a través del buscador de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, en donde se indica que es la Administración de Loterías Número 1 de Ribeira, que regenta Joaquín Valeiras, pero él les remite a ella, pues es la abonada a ese número y que sólo ella puede distribuirlo. Como anécdota cabe señalar que a punto estuvo de no serlo pues, tras muchos años, se planteó cambiar el número, pues nunca les proporcionó premios más allá de pedreas e reintegros, pero se echó atrás después de que le dijesen: “e se agora que o deixas vai e toca o Gordo”. De momento, la suerte ya cambió, y de repartir El Gordo serían 120 millones de euros, “descontándolle o 20% para Hacienda, pero aínda sería un bo pellizquiño”, dice Graciela esbozando una gran sonrisa. También bromea con sus clientes a los que les dice que si les toca los llevará a celebrarlo a Cataluña.